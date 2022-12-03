السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مستفدون من القوافل الطبية بمركز شربين: «كشفنا واتعالجنا بالمجان»

قوافل طبية
قوافل طبية

تواجد قوافل طبية بمحافظة الدقهلية بمركز شربين قرية أم الرزق، التابعة لمبادرة حياة كريمة الرئاسية، والتي نظمت قوافل طبية ببعض قرى محافظة الدقهلية، وتضم 15 عيادة طبية مختلفة والكشف وصرف العلاج بالمجان لخدمة الأهالي، بتعاون مشترك بين وزارة الصحة ومؤسسة “حياة كريمة” على مدار الأيام القليلة الماضية.

وهو الأمر الذي أشاد بها العديد من أهالي القرية والمستفيدون من مبادرة حياة كريمة والقوافل الطبية التابعة لها. تقول “ميرفت” إحدى المستفدات من القافلة الطبية، إن بين الحين والآخر توفر مبادرة حياة كريمة الرئاسية قافلة طبية لخدمة الأهالي وتقديم مختلف الكشوفات في مختلف التخصصات وتقديم العلاج لهم بالمجان.

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تابعت إن القافلة تضم عددا من العيادات بمختلف التخصصات، والتي من ضمنها باطنة، جراحة، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، بجانب إجراء الأشعات والتحاليل وصيدلية لتقديم العلاج للمرضى من أهل القرية.

ومن جانبها أضاف “جبر”، أحد أهالي قرية أم رزق بمحافظة الدقهلية، أن سكان القرية عددهم كبير؛ حوالي نصف مليون نسمة، وهناك العديد من الأهالي بحاجة للكشف والعلاج بالمجان، خاصة وأن البعض منهم غير قادر ماديا، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف على أكثر من ألف شخص، وذلك بالمجان.

واستكمل حديثه بأن كان هناك قوافل طبية ثابتة ومتنقلة تجوب القرية، تتنوع ما بين 2 باطنة مع جهاز سونار ورسم قلب، 2 أطفال، عظام،  جراحة، أسنان، جلدية، رمد، أنف وأذن، صدر، تنظيم أسرة. فضلاً عن 3 عيادات داخل الوحدة، ومعمل طفيليات، وأشعات.

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وأوضحت “سعاد” إحدى أهالي القرية، أن القوافل الطبية التي تواجدت بالقرية لم تقتصر على الكشف والعلاج بالمجان فقط، بل أنها حرصت على تقديم ندوات تثقيفية مختلفة عن العناية بالفم والأسنان، الكشف المبكر للأورام، الرضاعة الطبيعية، فيرس كورونا، التطعيمات الدورية، الأمراض المزمنة والنظافة الشخصية.

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القوافل الطبية مركز شربين قرية أم الرزق حياة كريمه مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة الرئاسية

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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