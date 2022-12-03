تنفيذ حملات نظافة ورفع للمخلفات وتسوية شوارع بمراكز أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة بالمراكز والقرى بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها.

وأكد اللواء عصام سعد، تقديمه لكافة سبل الدعم وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الأمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة مشيراً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وساحل سليم وأسيوط والغنايم قد نفذت حملات نظافة ورفع للمخلفات من صناديق القمامة والحاويات المنتشرة في الشوارع فضلاً عن شفط وإزال الأتربة من جانبي عدد من الطرق وتسوية عدد من الشوارع غير المرصوفة وتمهيدها لتسيير الحركة المرورية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات وذلك دعماً لحملات النظافة العادية التي يتم تنفيذها خلال الفترتين الصباحية والمسائية بصفة يومية بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وبمشاركة نوابهم ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وغيرها.

وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار الحملات بمختلف المراكز والقرى لرفع كافة الإشغالات والقمامة من الشوارع والميادين لإظهار المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتفوير طرق أمنة وخالية من المخلفات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين بمختلف المقطاعات.