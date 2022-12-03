«ديلي ميل» تكشف سر الخلاف بين الملك تشارلز والأمير هاري

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، السبت، عن رفض الملك تشارلز الرد على مكالمات الأمير هاري بسبب طلب الأخير أموال، حيث أوضح سبب ذلك للملكة الراحلة إليزابيث الثانية قائلا "أنا لست بنكًا'.

ووفق التقرير حاولت الملكة التوفيق بين تشارلز والأمير هاري في أشهرها الأخيرة، مشيرًا إلى أن أفراد العائلة المالكة توقفوا عن التحدث إلى الأمير هاري بعد أن علموا بكتابه الجديد.

ووفق التقرير، بذلت الملكة جهودًا متكررة للم شمل الزوجين قبل وفاتها في سبتمبر 2022، عندما تم وضعها في "مهام خفيفة" بسبب ضعف التنقل.

ووفق التقرير، حاول الأمير الذي يعيش في الولايات المتحدة مع ميجان ماركل وطفليهما، الوصول لجدته بمكالمات في أشهرها الأخيرة، لكنها كانت غير قادرة على تلبية طلبات هاري.

ووفقا للصحيفة، فإنه عندما سألت الملكة، تشارلز بعد ذلك عن سبب عدم تلقيه لمكالمات هاري أو رسائل البريد الإلكتروني، رد ابنها: "لأنني لست بنكًا".

وأضاف المصدر وفقا للصحيفة، "كانت الملكة الراحلة سعيدة دائمًا بالتحدث مع هاري ، لكن عندما طلب المال قالت:" لماذا لا تتحدث مع والدك؟ "، كما أخبرها هاري أن تشارلز لم يعد يتلقى مكالماته.

ووفقا لما نقلته الصحيفة، فقد طلب تشارلز على أن يرسل هاري بريدًا إلكترونيًا بدلاً من الاتصال به.

وثائقي هاري وميجان على نيتفلكس يهز العائلة المالكة

وأضاف المصدر: "توقف أفراد الأسرة، بما في ذلك ويليام، عن التحدث إلى هاري عندما علموا بصفقة كتابه، خوفًا من أن ينتهي الأمر بطباعة ما قالوا"، حيث أن "هاري ليس ثريًا كما يعتقد الناس فقد كان يريد المال".

ويأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه تقارير تفيد بأن تشارلز سيجري محادثات أزمة مع الأمير ويليام في أعقاب فيلم ساسكس الوثائقي على Netflix ، والذي سيعرض في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتقول مصادر إن هاري وميجان ناقشا بشكل خاص "التواصل" مع أقاربه المنفصلين بعد انتهاء "الضجة التي لا مفر منها" حول المشروع.

لكن العلاقات قد تكون غير قابلة للإصلاح - لا سيما إذا كان الفيلم الوثائقي ومذكرات الأمير التي تخبرنا بكل شيء تتسبب في مزيد من الوحل على طريقة العائلة المالكة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر، قوله إن "هناك جبهة موحدة تمامًا من الملك وعائلته فيما يتعلق بالمحاولات العديدة للتوصل إلى سلام بشكل خاص مع دوق ودوقة ساسكس، والتي أدت للأسف مرة أخرى إلى رغبة الجانب الآخر في بث رسائلهم المتكررة "مظالم العالم".

ووفقا للصحيفة، فأن أمير ويلز قد تعرض للأذى والغضب بشكل خاص من عمق خيانة شقيقه الأصغر في السنوات الأخيرة.

وأضاف المصدر، أنه "ليس من غير المعقول في ظل هذه الظروف أن نسأل عما إذا كانوا مهتمين حتى بإصلاح علاقاتهم مع العائلة"، مشيرًا إلى أن الملكة أصدرت بيانًا مباشرًا بعد مقابلة أوبرا هاري وميجان في مارس 2021.

واقترحت الملكة أن "الذكريات قد تختلف" في بعض الأحداث ، لكنها أصرت على أن دوقي ساسكس "سيكونون دائمًا أفرادًا محبوبين جدًا من العائلة، حيث تم قبول هاري في الحظيرة مرة أخرى خلال فترة الحداد بعد وفاة الملكة، لكن يقال إن التوترات تتصاعد مرة أخرى بعد المقطع الدعائي لهذا الأسبوع لمسلسلهم الوثائقي القادم على Netflix - بعنوان Harry & Meghan - يشير إلى أن الزوجين لا يزالان لديهما نتائج لتسويتها.