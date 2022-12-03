يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم لدعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حقوقهم.

وحرص رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بذوي الهمم وتقديم كل سبل الرعاية والدعم لأصحاب هذه الفئة، وفي السطور التالية، يرصد «الدستور» أبرز ما قدمه الرئيس السيسي لذوي الهمم خلال السنوات الماضية.

في يومهم العالمي.. كيف دعم الرئيس السيسي ذوي الهمم؟

1 - وجّه الرئيس السيسي بإتاحة المجال لذوي الهمم، لممارسة الرياضة وصقل مواهبهم؛ وإتاحة بطولات لذوي الإعاقة ظاهرة، حتى يصبح المواطن منهم يعمل حتى لا يكون عبئًا على المجتمع.

2 - تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة.

3 - في سبتمبر 2019، تم افتتاح مركز تأهيل لذوي الهمم، الذي أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عربيًا وإفريقيًا.

4 - تم إعلان عام 2018 عامًا لذوي الهمم، فيما أصدرت الدولة قانونًا خاص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إنشاء أكاديمية تدريب عالمية لتؤهلهم للتعيين في الوظائف، وتم طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لهم وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في القانون من تأمين صحي ومعاش وتوفير فرص عمل.