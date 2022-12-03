السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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باحثة: المنصورة الجديدة نموذج رائع لرؤية مصر فى إطلاق المدن المستدامة

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

قالت هبة زين الدين، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنها شاركت في إعداد دراسة تستهدف إبراز فلسفة الدولة في إنشاء مدن جديدة، وعلى رأس هذه المدن جرى تناول مدينة المنصورة الجديدة، إذ إنها آخر مدينة جرى افتتاحها مؤخرًا.


وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مدينة المنصورة الجديدة تعتبر نموذجًا حيويًا على الأرض لرؤية مصر في إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية، التي أطلقتها في Cop 27.

باحثة: مدينة المنصورة الجديدة ستكون عاصمة السياحة الترفيهية والشاطئية

وتابعت أن مدينة المنصورة الجديدة من المخطط أن تكون عاصمة السياحة الترفيهية والسياحة الشاطئية، وأن تكون مركزًا إقليميًا لعدد من الأنشطة الاقتصادية وواحدة من المدن المستدامة التي اتخذت الدولة مؤخرًا نهجًا لبناء هذا النوع من المدن، وتتوافر فيها عناصر الاستدامة البيئية والعمرانية.

وأكدت أن الدراسة تطرقت إلى حالة التكدس السكاني التي تعيشها مصر حاليًا، لافتةً إلى أن إقليم الدلتا الذي شهد بناء المنصورة الجديدة، يعد ثاني إقليم حجمًا على مستوى السكان بنحو 20.6 مليون نسمة، وهو من أكثر الأقاليم زيادة سكانية ومساحته لا تتعدى 1.2% من مساحة مصر ونسبة الحضر فيه 28%، ويقوم على أنشطة اقتصادية مثل الزراعة والصيد وهي أنشطة تعاني من البطالة الموسمية.

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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