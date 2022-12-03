ضبط 94 طن أرز شعير وقمح وأسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

شكلت مديرية تموين الشرقية حملة رقابية مفاجئة، بحضور العميد محسن القلش مدير إدارة شرطة مباحث التموين، والعقيد ضياء سعيد وعبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية، ومحمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، ومحمود جبر كبير مفتشي المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة، للتأكد من توريد الأرز الشعير.

وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى المديرية، والتي تفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وبالتفتيش داخل المزرعة الخاصة بالمشكو في حقه بإحدى قرى مركز أبو كبير، تم ضبط 83 طنا تم التحفظ عليها ونقلهم لإحدى المضارب بمركز ابوكبير.

وتم تحرير محضر ضد صاحب المزرعة، وباستكمال إجراءات التفتيش تم ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها، كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق البلدي قدرها 5 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، طبقاً للأسعار المعلنة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الإدارة، وعضوية محمود جبر المفتش بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بناحية الأشراف مركز الزقازيق، لصاحبها “ش. ا. ع” وتم التحفظ على كمية قدرها 4 أطنان، و250 كجم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتم تسليمه إلى مضرب الزقازيق.