في اليوم العالمي لذوي الهمم.. 10 أنشطة مرحة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن أن تجعل أطفالك الصغار مشغولين طوال الوقت كامل، لذلك من المفيد دائمًا أن يكون لديك أفكار في متناول اليد للأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها معًا، وأفضل طريقة لتعليم الأطفال، بغض النظر عن قدراتهم، هي من خلال اللعب.

اللعب هو كل شيء عن الاكتشاف والمتعة، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لـ “تنمية المواهب”، ففيما يلي 10 أنشطة تحفيزية للأطفال من ذوي الهمم يقدمها موقع unicef، يمكنك القيام بها مع طفلك في الداخل، نعرضها في السطور القادمة:

1. ضع مجموعة متنوعة من الألعاب على صينية أو سطح مستوٍ لتحفيز طفلك، وجرب الألعاب أو الألعاب الحسية التي تحتوي على أكواب شفط تلتصق بأسطح مستوية، ويمكنك أيضًا استخدام الإسفنج أو الأكواب.

2. اصنع لعبة باستخدام كرة

ويمكنك حتى تكوين واحدة معًا باستخدام قطعة قماش، وحدد أفضل طريقة للعب بيديك وقدميك حسب قدرة طفلك على الحركة.

3. قم بعمل فيديو للأشياء التي قمت بتسجيلها لطفلك

وقم بتشغيله لهم، ويمكنك أيضًا القيام بذلك باستخدام مسجل صوت فقط لتشغيل غنائهم أو ضحكهم.

4. اصطحب أطفالك إلى المطبخ للمساعدة في تحضير الطعام

واعتمادًا على ما تفعله ومدى اهتمام طفلك، يمكنك السماح له بمساعدتك أو منحه وعاءًا بلاستيكيًا وملعقة لتقليد أفعالك.

5. الاستفادة من مواهبهم الفنية ودعهم يلونون أو يرسمون

وهناك فرش وأدوات رسم ذات أشكال كبيرة سهلة الإمساك بها حتى يتمكن الأطفال الذين لديهم القليل من الحركة من الإمساك بها بسهولة، ويعد الرسم بالأصابع أيضًا خيارًا ممتعًا.

6. اقرأ الكتب معًا في وضع مريح جالسًا أو واقفًا (حسب قدرة طفلك)

ويمكنك أيضًا سحب ألبومات صور العائلة والإشارة إلى الوجوه المألوفة، والعثور على أفضل وضع، والذي يمكن القيام به باستخدام وسادة أو باستخدام صينية بزاوية على طاولة، سيساعد طفلك على الشعور براحة أكبر ويشجعه على إبقاء رأسه مرفوعًا.

7. اصنع صينية من الماء أو الرمل لطفلك ليلعب بها بمواد مختلفة، ويمكنك أيضًا إضافة ألعاب.

8. العب بالعجين إما طيني أو محلي الصنع

استخدم القوالب واستمتع بقطع الأشكال وتجميعها، وقد تكون قواطع ملفات تعريف الارتباط أو الأكواب الكبيرة ذات المقابض الكبيرة أسهل على طفلك في الإمساك بها.

9. قضاء بعض الوقت الهادئ في اللعب

وذلك بألغاز بسيطة أو صنع بطاقات الأشكال أو الألوان أو الكلمات أو الأرقام، واستخدام سطح أملس ومسطح مثل طاولة أو صينية سيجعل النشاط أسهل.

10. قم بالغناء والرقص وإحداث ضوضاء مع طفلك

ويمكن لطفلك استخدام أي قدر طهي وأدوات منزلية الصنع للحفاظ على التناغم معك.