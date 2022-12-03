بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.. كيف يمكن التعامل الصحيح معهم؟

يوافق اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، حيث يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالتزامن مع مبادرة أخلاقنا الجميلة هناك بعض النصائح التى من شأنها أن توضح لنا كيفية التعامل الصحيح مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

نصائح ستساعدك على التعامل مع الأمر بشكل فعال

يحتاج كل طفل إلى الحب والتشجيع والدعم، يحتاج الأطفال الذين يعانون من إعاقات في النمو إلى هذه التعزيزات الإيجابية أكثر، ويمكن أن يضمن ظهورهم أقوى مع إصرار على المضي قدمًا في الحياة، حتى عندما تصبح الأوقات صعبة والمسار أكثر صعوبة.

مما لا شك فيه أنه ليس من السهل على الإطلاق تربية أب لطفل يعاني من مشاكل في النمو، لا يتم التعامل مع غالبية هؤلاء الأطفال كما ينبغي، بغض النظر عن مقدار الدفء الذي يظهرونه نتيجة لذلك.

فيما يلي خمس طرق مفيدة لبدء تربية طفلك بطريقة صحيحة وفعالة.

موقف متفائل

من المهم إتباع نهج متفائل أثناء التعامل مع مثل هؤلاء الأطفال الفريدين، هذا لأنه يمكن أن يتيح لك التعامل مع التوتر والمواقف السلبية بطريقة أكثر صحة، أفهم أنك لست وحدك في مواجهة العقبات.

بصفتك أحد الوالدين، فإن الأمر متروك لك لتظهر لابنك كيفية إدارة هذه العوائق دون الشعور بالإحباط أو الإرهاق. لا تدع أي شيء يشتتك عما هو مهم حقًا، أي تزويد الطفل بأكثر من مجرد الدعم العاطفي والمعنوي. احتضن دورك كوالد استباقي.

إذا تعاملت مع جميع التحديات بإيجابية وعمل جاد وصبر، فمن المرجح أن يتبنى الطفل وجهة نظرك. ضع في اعتبارك التحديات على أنها مجرد كاسر للسرعة، وليست حاجزًا على الطريق.

الاهتمام بالتفاصيل

قم دائمًا بتدوين متطلبات طفلك وحاول استكشاف نمط معين. سيساعدك هذا في الاستعداد مسبقًا، لا يستطيع الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النمو عادة القيام بكل ما يستطيع أقرانهم القيام به، وهو أمر جيد تمامًا كن لطيفًا واجعلهم يفهمون أنه لا ينبغي أن يشعروا بالسوء حيال كونهم على ما هم عليه.

ثقف نفسك

من المهم جدًا أن تفهم بشكل صحيح اضطراب نمو طفلك أو أي من متطلباته المحددة الأخرى حتى يعمل بشكل ملائم ويعيش بسعادة، حاول أن تقرأ بقدر ما تستطيع، انتقل من خلال عمليات الكتابة التي يحركها الخبراء، وانضم إلى الندوات عبر الإنترنت، وورش العمل، وما إلى ذلك.

المساعدة التنموية المنتظمة

في كثير من الأحيان، يتغاضى عنه عدد كبير من الآباء ومع ذلك، لاحظ أن التقييم الدوري يعطي نظرة ثاقبة لعملية نمو الطفل، حاول مراقبة طفلك في أماكن مختلفة، قم بتدوين الأشياء الصغيرة مثل كيفية تفاعله مع المواقف المختلفة. تعلم كيف يتفاعل مع الناس في مجتمعك.

إرشادات الخبراء

يمكن أن تكون تربية الأطفال ذوي الاحتياجات الفريدة مرهقة. عندما تقابل محترفين، فإنهم سيرشدونك أيضًا ويدربونك من خلال جميع احتياجات طفلك، بعد كل شيء، فإن هدفهم النهائي هو دائمًا تحسين حياة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين الآباء بطريقة ما من خلال الموارد والتدريب والتوجيه المستمر.

إنهم يدركون أن كونهم أبًا لمثل هؤلاء الأطفال هو أكثر بكثير من مجرد نزهة في الحديقة؛ يتم تضخيم كل جانب من جوانب التنشئة، يقدم الخبراء وجهات نظر جديدة حول مواضيع معينة يمكن أن تتجنب الانتكاسات المحتملة.