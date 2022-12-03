وصول 70 رحلة طيران دولية لمطار مرسى علم على مدار الأسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع الجاري، 70 رحلة طيران دولية، أغلبها قادمة من دول أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الأجانب بمجرد وصولهم، وصولا لمقر إقامتهم بالفنادق المختلفة للاستمتاع بأوقاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية، والمقرر أن تصل على مدار أيام الأسبوع، عن 70 رحلة، بينها 4 رحلات داخلية، و66 رحلة أوروبية، قادمة من 9 دول أوروبية.

من جانبه، قال عاطف عثمان، الخبير السياحي، إنه من المتوقع ارتفاع معدلات الوصول خلال الأسبوع المقبل وحتى الربع الأولى من العام الجديد تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، وكذلك انخفاض درجات الحرارة في أوروبا، مؤكدًا أن نسب الإشغال الفندقي خلال الأيام الحالية بدأت في الارتفاع ببعض الفنادق والنسبة العامة قاربت من 70%، حيث إن الجنسيات الأوروبية تصل بأعداد كبيرة إلى الغردقة ومرسى علم، حيث تصدرت السياحة الألمانية الأعلى وصولًا خلال الفترة الماضية.