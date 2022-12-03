المحكمة تتسلم تقرير الطب النفسى فى محاكمة مرتكب «مذبحة الريف الأوروبى»

تسلمت محكمة جنايات الجيزة التقرير الطبي النفسي الخاص بمستشفى العباسية في محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، التي قام الجانى خلالها بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة.

يتم اليوم إحضار المتهم من مستودعه بمستشفى العباسية وإرفاق التقرير الطبي الخاص بحالته النفسية والعصبية لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.