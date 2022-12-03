السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ابتكار وحلول للتنمية الشاملة.. «مصر تنتصر لذوى الهمم»

ذوي الهمم
ذوي الهمم

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "مصر تنتصر لذوي الهمم"، تزامنًا واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والموافق الثالث من ديسمبر كل عام، ليأتي موضوع احتفال هذا العام عن "الابتكار والحلول التحويلية للتنمية الشاملة".

واستعرض الإنفوجرافيك مجموعة من أبرز جهود الدولة المصرية في دعم وحماية أبنائها من ذوي الهمم؛ حيث تم تأسيس "صندوق عطاء"، أول صندوق استثمار خيري، يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار إعلان السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تخصيص 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة. وحقوقيًا؛ تمت إضافة مادة جديدة للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمعاقبة المتنمر على ذوي الإعاقة بالحبس والغرامة. 

وصحيًا؛ وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل جهود الدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية، تم تدشين البرنامج القومي لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.

وبهدف تطوير مهارات ذوي الهمم في سوق العمل، تم إطلاق "منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة"، للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل، تبعًا للمؤهل، ونوع الإعاقة، ومكان السكن. ولمزيد من التسهيل عليهم، تم إطلاق تطبيق "انطلق"، لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن، على هواتف الأندرويد والهواتف بنظام IOS.

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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