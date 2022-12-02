بالتزامن مع مباراتها اليوم.. الزي التقليدى للكاميرون (صور)

ملابس الكاميرون التقليدية، تختلف اختلافًا كبيرًا من منطقة إلى أخرى محددة بالدين والتراث القبلي والمناخ والعادات والمعتقدات، ففي المنطقة الشمالية من الكاميرون، على سبيل المثال، ذات الغالبية المسلمة، فالملابس التقليدية العرفية عبارة عن رداء وغطاء للرأس ملون فاتح اللون يتدفق بحرية مع تطريز يرتديه كل من الذكور والإناث مع بعض التعديلات على الجنس.

وبالتزامن مع مباراة الكاميرون اليوم في كأس العالم 2020 بدولة قطر، سنعرض لكم من خلال موقع cameroon-today، الزي التقليدي للكاميرون.

الزي التقليدي للكاميرون

أما أثناء التواجد في المنطقة الجنوبية، التي يغلب عليها المسيحيون، والممطرون، والكثير من أراضي الغابات، وتراث البانتو، فإن الفساتين متعددة الطبقات مع خلطات رائعة ومباريات من العناصر المعتادة المطرزة عليها، تستغرق هذه الفساتين وقتًا طويلاً لإنتاجها وهي مكلفة للغاية.

أنماط الملابس التقليدية الكاميرون

“Pagnes” مفيدة جدًا لنساء الكاميرون، فتستخدمه فتيات الكاميرون لحمل أطفالهن على ظهورهن، أو لتزويد رؤوسهن بالقشعريرة في درجات الحرارة الشديدة، أو للتدفئة خلال مواسم الأمطار، وPagnes هي عمامات كبيرة مصنوعة من القماش.

في قرى الكاميرون، يرتدي الرجال والنساء الكاميرونيون المزيد من الفساتين التقليدية بينما يفضل الرجال في المدن الفساتين ذات النمط الغربي أو الذوق الحديث للزي الأفريقي الأوروبي.

وتفضل فتيات مدينة الكاميرون مزيجًا من اللباس التقليدي والغربي- Pagnes جنبًا إلى جنب مع البلوزات والقمصان ومزيج من ما يسمى Afritude.

هذا هو الحال إلى حد كبير في دوالا "العاصمة الاقتصادية للكاميرون، وياوندي "العاصمة السياسية للكاميرون".

تأثير الدين والمناخ والاستعمار على ملابس الكاميرون واضح جدًا

“الكبا” - قطعة واحدة من الملابس النسائية المتدفقة - بسلاسة من منطقة العنق والكتف إلى الركبة وأسفلها، ويتم ارتداؤها في الغالب للمناسبات غير الرسمية ومعظم الجوقات المنزلية، المحافظ لحركة الجسم الحرة والظروف المناخية.

“Boubou” هو لباس رجالي يتدفق بحرية يتكون من قطعة واحدة إلى أربع قطع - لباس داخلي وملابس خارجية بجيوب كبيرة وبنطلون وغطاء رأس، وهذه الأزياء تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة الشمالية من الكاميرون ويمكن العثور عليها في أي جزء من الكاميرون تقريبًا خلال المناسبات الخاصة.

التطريز الملون تقليدي في مقاطعة بامندا بالكاميرون الشمالية الغربية، وفي البداية تبدو جميعها متشابهة ولكن لاحظ الاختلافات في ألوان التصميم والحقائب وما إلى ذلك.

كل التفاصيل في الزي الكاميروني فريدة، حيث تمثل القبيلة ومكانة الأفراد في القرية ونسب العائلة وغيرها.

يوجد أيضًا ضمن الملابس التقليدية للكاميرون "الشيشيا" وهي قبعة الكاميرون التقليدية.