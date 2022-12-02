الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مباراتها اليوم.. الزي التقليدى للكاميرون (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ملابس الكاميرون  التقليدية، تختلف اختلافًا كبيرًا من منطقة إلى أخرى محددة بالدين والتراث القبلي والمناخ والعادات والمعتقدات، ففي المنطقة الشمالية من الكاميرون، على سبيل المثال، ذات الغالبية المسلمة، فالملابس التقليدية العرفية عبارة عن رداء وغطاء للرأس ملون فاتح اللون يتدفق بحرية مع تطريز يرتديه كل من الذكور والإناث مع بعض التعديلات على الجنس.

وبالتزامن مع مباراة الكاميرون اليوم في كأس العالم 2020 بدولة قطر، سنعرض لكم من خلال موقع cameroon-today، الزي التقليدي للكاميرون.

الزي التقليدي للكاميرون

أما أثناء التواجد في المنطقة الجنوبية، التي يغلب عليها المسيحيون، والممطرون، والكثير من أراضي الغابات، وتراث البانتو، فإن الفساتين متعددة الطبقات مع خلطات رائعة ومباريات من العناصر المعتادة المطرزة عليها، تستغرق هذه الفساتين وقتًا طويلاً لإنتاجها وهي مكلفة للغاية.

أنماط الملابس التقليدية الكاميرون

“Pagnes” مفيدة جدًا لنساء الكاميرون، فتستخدمه فتيات الكاميرون لحمل أطفالهن على ظهورهن، أو لتزويد رؤوسهن بالقشعريرة في درجات الحرارة الشديدة، أو للتدفئة خلال مواسم الأمطار، وPagnes هي عمامات كبيرة مصنوعة من القماش.

في قرى الكاميرون، يرتدي الرجال والنساء الكاميرونيون المزيد من الفساتين التقليدية بينما يفضل الرجال في المدن الفساتين ذات النمط الغربي أو الذوق الحديث للزي الأفريقي الأوروبي. 

وتفضل فتيات مدينة الكاميرون مزيجًا من اللباس التقليدي والغربي- Pagnes جنبًا إلى جنب مع البلوزات والقمصان ومزيج من ما يسمى Afritude.

هذا هو الحال إلى حد كبير في دوالا "العاصمة الاقتصادية للكاميرون، وياوندي "العاصمة السياسية للكاميرون".

بالتزامن مع مباراتها في كأس العالم اليوم.. أشهر المعالم السياحية بالمغرب

تأثير الدين والمناخ والاستعمار على ملابس الكاميرون واضح جدًا

“الكبا” - قطعة واحدة من الملابس النسائية المتدفقة - بسلاسة من منطقة العنق والكتف إلى الركبة وأسفلها، ويتم ارتداؤها في الغالب للمناسبات غير الرسمية ومعظم الجوقات المنزلية، المحافظ لحركة الجسم الحرة والظروف المناخية.

“Boubou” هو لباس رجالي يتدفق بحرية يتكون من قطعة واحدة إلى أربع قطع - لباس داخلي وملابس خارجية بجيوب كبيرة وبنطلون وغطاء رأس، وهذه الأزياء تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة الشمالية من الكاميرون ويمكن العثور عليها في أي جزء من الكاميرون تقريبًا خلال المناسبات الخاصة.

بالتزامن مع مباراتها أمام قطر.. إليك أفضل 10 معالم سياحية في داكار بالسنغال

التطريز الملون تقليدي في مقاطعة بامندا بالكاميرون الشمالية الغربية، وفي البداية تبدو جميعها متشابهة ولكن لاحظ الاختلافات في ألوان التصميم والحقائب وما إلى ذلك.

 كل التفاصيل في الزي الكاميروني فريدة، حيث تمثل القبيلة ومكانة الأفراد في القرية ونسب العائلة وغيرها.

يوجد أيضًا ضمن الملابس التقليدية للكاميرون "الشيشيا" وهي قبعة الكاميرون التقليدية.

الزي التقليدي للكاميرون ملابس الكاميرون التقليدية أنماط الملابس التقليدية الكاميرون كاس العالم 2020 مباراة الكاميرون اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

الفوز وحده لا يكفى.. أوروجواى يهزم غانا والمنتخبان يودعان مونديال 2022

ممرضة تروى تفاصيل الاعتداء عليهن بمستشفى قويسنا: «اتضربنا بالكرباج»

نائب «التنسيقية» يرد على بيان البرلمان الأوروبى: مصر حرة مستقلة ذات سيادة

رئيس جامعة سوهاج يكرم طلاب كلية العلوم لتصميمهم سيارة ذاتية الحركة

تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى