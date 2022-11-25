بالتزامن مع مباراتها أمام قطر.. إليك أفضل 10 معالم سياحية في داكار بالسنغال

أفريقيا قارة توفر العديد من الوجهات الرائعة للسياح، وبمجرد أن يعلم المرء أفضل الأماكن للزيارة في إفريقيا، فسوف يدرك كم هو رائع القيام بجولة في القارة، وتتميز الأماكن الأكثر جاذبية في البلدان الأفريقية بالحياة البرية والثقافة والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية والطقس الرائع. مع وجود العديد من البلدان في القارة، قد يكون من الصعب على الشخص تحديد البلد الذي يجب زيارته.

السنغال هي واحدة من تلك البلدان التي تستحق الزيارة، إنها دولة أفريقية بها العديد من الأماكن للزيارة للسياح، السنغال بلد يتمتع بنظم نقل واتصالات وأنظمة أمنية رائعة مما يجعله جيدًا للسياح، كما أنها سلمية، وهنا أماكن للزيارة.

داكار هي عاصمة السنغال وأكبر مدينة في البلاد، داكار هي نقطة الجذب الأولى التي يجب على المرء مراعاتها عند زيارة البلد، إنها مدينة نمت من كونها مدينة ساحلية، وتقع المدينة في مكان استراتيجي، حيث يمكن للمرء الاستمتاع بالسهول القاحلة في الشرق والجانب الآخر من الحياة الساحلية.

وبالتزامن مع مباراة اليوم بين قطر والسنغال في كأس العالم 2022، والمقام بدولة قطر، نقدم لكم أشهر مناطق سياحية بعاصمة السنغال داكار.

يوجد في المدينة العديد من المتاحف والآثار الفنية الأفريقية للاستمتاع بها، ويمكن للمرء أيضًا التسوق على ساحلها والتجول في بعض الجزر من بين أشياء أخرى.

المكان الأكثر جاذبية للزيارة في هذه المدينة هو المحمية الطبيعية التي كانت محمية لفترة طويلة من قبل الحكومة وبالتالي توفر ميزات طبيعية، حيث تحتوي المحمية على شواطئ رائعة وبيئة قاحلة ومنحدرات ومناظر طبيعية نظيفة.

تشتهر المنطقة أيضًا بالجدران الصخرية الوعرة وبحيرة شهيرة باتجاه المحيط الأطلسي، وهناك العديد من أنواع الطيور التي يمكنك اكتشافها في المنطقة على مدار السنة.

سانت لويس مكان فريد آخر للسائحين لزيارته والاستمتاع به في السنغال، وتقع هذه البلدة بجوار نهر السنغال الذي يعتبر مبدعًا للغاية، استمتع السياح بزيارة واستخدام جسر فيدهربي هنا.

مدينة سانت لويس القديمة

من خلال زيارة مدينة سانت لويس القديمة، سيكتشف الزائر الكثير عن المدينة القديمة، والتأثير الفرنسي على تاريخها، والواجهات البيضاء، والمباني القديمة على الطراز الفرنسي، وأكثر من ذلك بكثير، ومن خلال الإقامة حول هذه المدينة القديمة، يمكن للسياح أيضًا الاستمتاع بمهرجانات مختلفة مثل مهرجانات الجاز.

إنها مدينة صيد تتميز بثقافة وأسلوب حياة فريدان للغاية وستجذب العديد من الزوار، وسيكون من دواعي سرور المرء أن يكتشف الأرصفة البحرية المتمايلة وزوارق الأخشاب الملطخة بالملح، المدينة من الأيام الخوالي وظلت على حالها مع التاريخ المعروض في كل مكان.

إنها مدينة مسالمة بالنسبة لأي شخص لمعرفة المزيد عن البلد وشعبه وثقافته، وتقدم المدينة مطاعم خاصة ومذهلة للمأكولات البحرية لأنها مدينة ساحلية، ويمكن للمرء أيضًا اختيار عبور الخليج إلى جزيرة فاديوث لمزيد من مناطق الجذب وجمع الأصداف البحرية.

مناطق الجذب في توبا فريدة من نوعها عن بقية البلاد، إنها مدينة دينية لها الكثير من التاريخ المتعلق بالدين، فهي موطن الجامع الكبير الضخم، إنه هنا حيث توجد أضرحة الحج والمآذن التي تلوح في الأفق والعديد من عوامل الجذب الأخرى، قبر الشيخ آمادو بامبا مباكي في هذه المدينة.

تستقبل المدينة سنويًا العديد من السياح الذين يستمتعون بالتعرف على تاريخ البلاد والمزيد عن الإسلام والحياة الاجتماعية، في المنطقة، المسجد رائع ويجب أن يزوره أي زائر لتوبا.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن الريف وزيارة جزيرة، فإن جزيرة "جوري" في السنغال هي المكان المثالي، هذه جزيرة لديها الكثير من التاريخ حول تجارة الرقيق، ويتم استخدامه كمركز احتجاز وتجارة للعبيد، ويحب العديد من الأمريكيين الأفارقة زيارة المكان للتاريخ الذي يحتفظ به.

لا تزال الجزيرة بها العديد من المباني القديمة التي كانت تستخدم خلال تجارة الرقيق، تظهر هذه المباني حيث تم إغلاق سوق العبيد والأنظمة التي تم استخدامها، إنها أيضًا جزيرة مثيرة للاهتمام للزيارة لأنها سلمية وهادئة للغاية.

تمامًا كما يوحي الاسم، البحيرة ذات لون وردي أرجواني، وتُعرف أيضًا باسم بحيرة ريتبا وتحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا من النوع الواحد والملح وراء لونها المميز، وتوفر زيارة البحيرة للزوار تجربة فريدة لا مثيل لها لطبيعتها، ويمكن للمرء زيارة البحيرة ومشاهدة المنطقة المحيطة الغنية بالنباتات والطيور الخضراء.

معالم مدينة داكار بالسنغال

تجربة غروب الشمس في هذا المكان هي أيضًا متعة فريدة جدًا للزائر، والبحيرة ليست بعيدة عن العاصمة داكار.

يجب على السائح في داكار زيارة منتزه سالوم دلتا الوطني، وهي عبارة عن حديقة تغطي أكثر من 190 ألف فدان من الأرض، وقد تم تأسيسها عام 1976، وتوجد حديقة واحدة في دلتا سالوم بين شمال الأطلسي ونهر السلوم.

هذه حديقة معروفة جيدًا باستضافة العديد من أنواع الطيور التي تعد نقطة جذب كبيرة وغابات المنغروف والسافانا، ولديها مناطق مثيرة للاهتمام والتي تعتبر أيضًا مواقع تراثية لليونسكو، من المفيد أيضًا القيام برحلة بالقارب على الطراز الأفريقي في المنطقة.

إنه نهر يمتد بطول 1،086 كم في غرب إفريقيا ويشكل حدود السنغال وموريتانيا، ونهر السنغال هو معلم خاص وجذاب في المنطقة معروف جيدًا بتقديم مناظر رائعة وحياة بحرية وتاريخًا رائعًا.

تم استخدام النهر من قبل المجتمعات السنغالية لفترة طويلة وبالتالي أصبح رمزًا في المنطقة، إنه يشكل أساس معيشة العديد من المجتمعات ويمكن للمرء معرفة المزيد عن هذا التاريخ.

إنها منطقة فريدة ومثيرة للاهتمام تزورها ساعة واحدة فقط خارج العاصمة داكار، إنها المنطقة الأكثر خصوبة في البلاد ويتم فيها الكثير من الأنشطة، وهناك صيد الأسماك والشواطئ والأسواق، وغير ذلك الكثير من المجتمع للزوار المهتمين بمعرفة المزيد عن الناس.