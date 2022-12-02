الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«طفل دمنهور» يشعل وسائل التواصل.. ومغردون: عزيز النفس لم يلجأ للتسول

طفل دمنهور
طفل دمنهور

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لطفل صغير يجلس على أحد الأرصفة ويرسم لوحات فنية إبداعية واحترافية متحديًا بها ظروفه الصعبة، أملًا أن يشتري منه المارة تلك اللوحات ويستطيع الحصول على بعض الأموال لتعينه على الأوضاع التي جعلته يرى الجلوس على أرض الشارع هو المأوى الوحيد لإظهار موهبته.

وقد تردد أن هذه الصورة في مدينة "دمنهور" وتحديدًا بشارع الراهبات فيها، كما نالت صورة هذا الطفل إعجاب متابعي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، الذيين ناد بعضهم بضرورة الوصول له لما زوده الله من إبداع يفوق عمره، وقال بعضهم يجب تبني موهبة هذا الطفل، لأنه سيصبح له مستقبل كبير في فن الرسم قد  يصل للعالمية.

كما تردد كذلك أن هذا الطفل يدعى كريم كما أنه اعتاد الجلوس في الشارع يرسم لوحاته الإبداعية منذ مدة، وظروفه الأسرية سيئة للغاية، وهو يرسم تلك اللوحات ويبيعها بأسعار زهيدة بدلًا من التسول ليساعد أسرته.

المتابعون يشيدون بلوحاته وينادون بمساعدته وتبني موهبته

وعبر أحد المتابعين في تعليقه عن استعداده لشراء جميع رسومات الطفل لما فيها من إبداع، ووصفه آخرون بأنه طفل عزيز النفس فهو لم يلجأ إلى التسول كما نرى كثيرًا من أطفال احترفوا التسول بواعز من أسرهم بل لجأ إلى ممارسة هوايته باعتبارها مهنة.

وتعددت التعليقات التي فيها يدعو المتابعين للطفل بسعة الرزق، والستر مؤكدين على شجاعته لتحدي الظروف  القاسية.

 وكما نادت العديد من التعليقات بضرورة تبني موهبة هذا الطفل المبدع، نادى الكثيرون بضرورة إنقاذه من ظروفه الصعبة فهو طفل برئ ويحتاج أن يعيش طفولته، كما يجب أن يذهب إلى مدرسته ويكمل تعليمه.

ونتيجة إعجاب المتابعين الكبير بالطفل وإشفاقهم عليه في الوقت دشن بعضهم "هاشتاجًا" جديدًا يحمل اسم #طفل_دمنهور.   

دمنهور الرسم لوحات التسول طفل دمنهور

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وائل لطفي

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