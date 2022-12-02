رنا حامد بعد تكريمها من الرئيس السيسى: «وسام على صدرى»

قالت الدكتورة رنا حامد، قاهرة الظلام وأول كفيفة تحصل على الدكتوراه فى الأدب الإنجليزي، إن سعادتها لا يمكن أن يتخيلها بشر، بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها على هامش افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، مشيرة إلى أن التكريم يزيدها عزيمة وإصرارا لاستكمال مسيرتها التعليمية وفعل المستحيل، قائلة: "التكريم وسام على صدري ويعطيني عزيمة أكثر وإصرارا".

وأشارت الدكتورة رنا إلى أنها تعمل مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة النور والأمل للمكفوفين، لكنها استطاعت الحصول على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة عن رسالتها حول النقد الاجتماعي في روايتي "اذهب واحكها فوق الجبل" لجيمس بولدوين و"الابن الأصلي" لريتشارد رايت منظور عن الأسلوب والتيمات.

وأضافت والدة الدكتورة رنا "سعاد أحمد " أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا ورعاية خاصة لذوي الهمم، حيث إن هناك دعما غير محدود لهم، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريمه نجلتها وإعطائها دفعة جديدة للأمام لتتفوق أكثر.

واستكملت قائلة: "تكريم الرئيس لبنتي شرف ما بعده شرف"، مؤكدا أن الرئيس أعاد الدعم والرعاية لذوي الهمم بعدما عانوا سنوات طويلة من التهميش وعدم الاهتمام.