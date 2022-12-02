«تعليم الإسكندرية» تُحيى يوم التحدى وتحتفل بذوى الهمم

أحيت مديرية «تعليم الإسكندرية»، اليوم الجمعة، «يوم التحدي» للاحتفال بالطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، إنّ الاحتفال بيوم التحدي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واحتفال مدارس الإسكندرية لن يكون يومًا واحدًا للتحدي بل يكون عامًا بمشاركة أبنائنا ذوي الهمم في الأنشطة المختلفة في كل المجالات، ويأتي ذلك في إطار توجه القيادة السياسية للاهتمام برعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «قادرون باختلاف».



وقال «أبوزيد» إنّ الحكومة وضعت برنامجًـا طموحًـا للاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية والمعيشية، وتم تجهيز العديد من غرف مصادر التعلم بالمدارس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، كما تم تدريب معلمي التربية الخاصة والفكرية والإخصائيين ومعلمي التعليم العام على التوعية ببرامج الدمج وأنواع الإعاقات وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس وكلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية، موضحا أنَّ هذا الاهتمام بدأ بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عامًـا لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشارك ذوو الهمم في الأنشطة التربوية المختلفة الفنية والغنائية والموسيقية والمسرحية بجميع المدارس، فهم موهوبون بالفطرة، ومنهم من حصل على ميداليات في البطولات الرياضية المختلفة.

IMG-20221202-WA0007

IMG-20221202-WA0006

IMG-20221202-WA0005

IMG-20221202-WA0004