يجهز الألف من المواطنين الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي 2022 وتطرحها وزارة الإسكان للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في كافة محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وتهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين لضمان مستوى معيشي أفضل لهم حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي 2022

تتلخص الأوراق التي تطلبها وزارة الإسكان الاجتماعي لتخصيص وحدات سكنية في كافة المشروعات التي يتم طرحها في المدن الجديدة بالمحافظات فيما يلي :-

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجته.

قسيمة الزواج للمتقدمين المتزوجين.

شهادة ميلاد الأطفال إن وجد.

بيان بصافي الدخل الشهري المتقدم وزوجته.

إيصال تسديد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

تقديم كافة المستندات التي توضح مصادر الدخل الإضافية للمتقدم وزوجته (معاش استثنائي، مستندات أو أسهم أو ودائع أو أوراق مالية، …).

بطاقات ضريبية لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية بصافي الدخل الشهري أو السنوي.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

بيان بالمعاش من التأمينات الاجتماعية للأرامل وأصحاب المعاشات.

قسيمة الطلاق وبيان بالنفقة للمطلقات.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 الاعلان الجديد

يمكن تحميل الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي 2022 عبر الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم تفعيله وقت طرح المشروعات الجديدة لاستقبال طلبات التخصيص التي يتقدم بها المواطنين لحجز الوحدات.

وتتراوح مساحة الوحدات السكنية في مشروعات وزارة الإسكان من 75 - 125 متر للتناسب مع طبقات المنخفضة والمحدودة الدخل حيث يتم التسديد على فترات زمنية طويلة الأجل تتناسب مع إمكانيات المتقدمين.

الأرقام الساخنة لموقع الإسكان الاجتماعي 2022 في مصر

يستعد المواطنين بتجهيز الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي 2022، حيث خصصت وزارة الإسكان الاجتماعي عدة أرقام ساخنة للرد على تساؤلات المواطنين وهي 5999 أو 5777 أو 1188 من الهاتف المحمول أو من رقم 090071117 من أي خط أرضي، حيث يستقبل مكالمات المواطنين مجموعة من الموظفين المتخصصين للرد على الاستفسارات في كافة المشروعات السكنية التي طرحتها الوزارة.

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