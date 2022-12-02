الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حقوق سوهاج» تحصد المركز الأول فى مهرجان الأسمار الثالث لجوالى وجوالات الكليات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

حصدت كلية الحقوق بجامعة سوهاج، المركز الأول في مهرجان الأسمار الثالث لجوالي وجوالات كليات الجامعة، والذي نظمته إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وصبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري رعايات شباب الكليات المشاركة بالمهرحان والطلاب، وذلك بالمعسكر الكشفي الدائم بملاعب المدينة الجامعية للطالبات.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، أهمية نشاط الجوالة في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي ومساعدة الآخرين، إلى جانب إكساب الطلاب قدرًا عاليًا من الاعتماد على الذات والقدرة على اتخاذ القرار، إضافة إلى تعزيز الحافز القيادي والثقافي للتنافس فيما بينهم، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بشباب الجامعات، واستغلال أوقات فراغهم بشكل مثمر، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن لديهم.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، أن كلية التمريض حصدت المركز الثاني بالمهرجان، أما المركز الثالث فقد فازت به كل من كليتى التربية والآداب، داعيًا الطلاب إلى استغلال سنوات الدراسة الجامعية والانضمام إلى فرق الجوالة حتى يستفيدوا منها في بناء شخصيتهم وزيادة نضجها قبل انتهاء المرحلة الجامعية ودخول الحياة العملية.

وأوضح حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة أن فرق الجوالة المشاركة بالمهرجان ضمت 13 كلية من كليات الجامعة تنافست على لقب أفضل سمر كشفي، حيث شاركت في اليوم الأول كليات التربية، الألسن، الصيدلة والتكنولوجيا والتعليم، وفي اليوم الثاني كليات التمريض، الزراعة، الآداب، التجارة والحقوق، وأما اليوم الثالث فقد شاركت كليات العلوم، الآثار، التربية الرياضية والهندسة، واستمر المهرجان في الفترة من ٢٩ نوفمبر الماضي حتى الأول من ديسمبر الجاري.

إدارة الجوالة والخدمة العامة الإدارة العامة لرعاية الشباب التربية الرياضية التكنولوجي التعليم والطلاب الخدمة العامة الدكتور مصطفي

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