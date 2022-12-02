الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد فراج: سمعت عن كرة القدم للمكفوفين وذاكرت الدور

المؤتمر الصحفي لفوي
المؤتمر الصحفي لفوي فوي فوي

قال الفنان محمد فراج بطل فيلم "فوي فوي فوي" خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الفيلم على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إنه سمع عن كرة المكفوفين من قبل.

وتابع أنه بحث وذاكر الشخصية التي يقدمها، وهي شخصية مدع لفقد البصر للمشاركة في فريق المكفوفين، وعمل على تدقيق الشخصية ومذاكرتها والتعمق في اللعبة.

قال المخرج المنتج عمر هلال، مخرج فيلم «فوي فوي فوي» بطولة نيللي كريم ومحمد فراج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم على هامش النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إن الفيلم كان صعبا للغاية.

وأضاف خلال حديثه، أن «تصوير الفيلم استغرق ٣٤ يوما، صورنا خلالها في ٦٠ موقعا، وهذا أمر مرهق للغاية».

بينما قال محمد حفظي: «عندما قرأت السيناربو رأيت أن الفيلم طموح، ورأيت أن عمر هلال قادر على تقديم العمل كمنتج ومخرج، وكانت هناك راحة بين فريق الإنتاج والإخراج».

وأضاف: «واجهنا بالفعل صعوبات مثل التصوير في رومانيا ومصر ولبنان، ولكن بفضل فريق عمل فاهم واع ذللنا كل العقبات»، موجها شكره لكل أبطال العمل.

البحر الأحمر السينمائي البحر الاحمر أمر مرهق للغاية النسخة الثانية اللعبة المخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

إصابة 8 وإجهاض ممرضة.. «التمريض» تطالب بالتحقيق فى ضرب طاقم مستشفى قويسنا المركزى (فيديو)

أحد أهالى «الحصص» بالمنصورة: زيارة الرئيس السيسى للقرية كان حلمًا وتحقق

تفاصيل اعتداء أهل مريضة على طاقم مستشفى قويسنا بالكرباج (فيديو)

انقلاب سيارة مواد بترولية فى مصرف زراعى بالفيوم

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس