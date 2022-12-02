محمد فراج: سمعت عن كرة القدم للمكفوفين وذاكرت الدور

قال الفنان محمد فراج بطل فيلم "فوي فوي فوي" خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الفيلم على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إنه سمع عن كرة المكفوفين من قبل.

وتابع أنه بحث وذاكر الشخصية التي يقدمها، وهي شخصية مدع لفقد البصر للمشاركة في فريق المكفوفين، وعمل على تدقيق الشخصية ومذاكرتها والتعمق في اللعبة.

قال المخرج المنتج عمر هلال، مخرج فيلم «فوي فوي فوي» بطولة نيللي كريم ومحمد فراج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم على هامش النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إن الفيلم كان صعبا للغاية.

وأضاف خلال حديثه، أن «تصوير الفيلم استغرق ٣٤ يوما، صورنا خلالها في ٦٠ موقعا، وهذا أمر مرهق للغاية».

بينما قال محمد حفظي: «عندما قرأت السيناربو رأيت أن الفيلم طموح، ورأيت أن عمر هلال قادر على تقديم العمل كمنتج ومخرج، وكانت هناك راحة بين فريق الإنتاج والإخراج».

وأضاف: «واجهنا بالفعل صعوبات مثل التصوير في رومانيا ومصر ولبنان، ولكن بفضل فريق عمل فاهم واع ذللنا كل العقبات»، موجها شكره لكل أبطال العمل.