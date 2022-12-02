قرى القليوبية تستقبل جلسات الدوار وسط حضور جماهيرى كبير

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة «جلسات الدوار» وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مع المجلس القومي للمرأة، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وتشرف عليه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

نظم فرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد سهرة جلسات الدوار بقرية السلمانية التابعة لمركز شبين القناطر، تضمنت العديد من الفقرات ومنها عرض مسرح عرائس باسم "رشيدة وفصيلة" للفنان محمد عبدالفتاح، يتناول العمل فكرة مشروع الادخار والإقراض الذي يرعاه المجلس القومي للمرأة، ويهدف لتمكين المرأة اقتصاديا.

أعقب ذلك أمسية شعرية للشاعر مجدي أبوالخير، ألقى خلالها باقة من قصائده "القلب يوم ما اهتدى، مصر بلدي تبقى ايه، أول كلامي بوحد الرحمن، سنة النبي الهادي"، وفقرة تنورة تراثية للفنان محمد الشعراوي، ثم عرض فني لفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة بنها بقيادة المايسترو حسن إبراهيم قدموا خلالها مجموعة من أجمل الأغاني والتواشيح الدينية، إضافة لورشة رسم على الوجه هنادي إسماعيل.