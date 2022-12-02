هل يعيد النجوم انتعاش سوق المسرح في مصر؟.. اعرف التفاصيل

حالة من الرواج الشديدة انتابت سوق المسرح المصري مؤخرًا، بعدما اتجه عدد كبير من النجوم إلى خشبة المسرح لعرض عدد كبير من الأعمال المتنوعة ما بين الكوميدية والاستعراضية، ولعل أبرزها عرض "أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم، التي تعرض بشكل أسبوعي عملها الجديد بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتشهد مسرحية “آنستونا” أولى بطولات دنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وجاءت فكرة اسم العمل تخليدا للراحل سمير غانم، حيث تم الاستعانة باسم أغنيته الشهيرة “آنستونا ” كعنوان للمسرحية.

ويشارك في مسرحية «آنستونا» العديد من النجوم الموهوبين على الساحة الفنية، أبرزهم، الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان كريم عفيفي، والكوميديان بيومي فؤاد، والفنان سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، وبسنت صيام، ومريم السكري، وعدد آخر من الفنانين، إلى جانب مجموعة من طلاب مركز الإبداع، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى، ومن إخراج خالد جلال.

كما يستعد النجم محمد صبحي، لعرض مسرحية «نجوم الضهر»، على مسرحه بمدينة سنبل؛ وذلك لمدة أربعة أيام خلال شهر ديسمبر الجاري، وتحديدًا أيام ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ من الشهر نفسه.

وتعتبر مسرحية «نجوم الضهر»، هي أول عرض كوميدي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلًا وممثلة يظهر خلالها مهارات التمثيل والغناء والعزف أيضًا على الآلات الموسيقية المختلفة على المسرح بشكل حي، ويناقش من خلال العمل أهم وأخطر القضايا والأزمات التي يعاني منها المجتمع المصري في إطار كوميدي.

وتقدم الفنانة سمية الخشاب مسرحية "كازينو بديعة"، والذي يشهد تعاونها مع عدد كبير من نجوم الكوميديا في عمل استعراضي غنائي.

مسرحية "كازينو بديعة" تأليف أحمد الأبياري وإخراج طارق الأبياري، مسرحية غنائية استعراضية، ومن المقرر عرضها في شهر ديسمبر المقبل على مسرح الماركيه كايرو فيستيفال سيتي، ويشارك في البطولة أحمد فتحي وإدوارد وعلاء مرسي إنجي وجدان، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، استعراضات عاطف عوض.