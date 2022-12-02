الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كوريا الجنوبية تتمسك بالأمل الضعيف فى مواجهة البرتغال

مباراة البرتغل وكوريا
مباراة البرتغل وكوريا

يخوض منتخب كوريا الجنوبية، بقيادة نجمه سون هيونج مين اختباراً صعباً أمام البرتغال التى ضمنت التأهل للدور التالى من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر حالياً.

وتقام المباراة فى الخامسة مساء على ملعب المدينة التعليمية، حيث تقام المباراة الأخرى بين غانا وأوروجواى فى نفس التوقيت على استاد الجنوب.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس، مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022، وكذلك قنوات الكأس الرياضية.

ولا تملك رابعة نسخة 2002 على أرضها مع اليابان، مصيرها بين يديها ويتعين عليها الفوز وانتظار نتيجة مناسبة لها بين غانا والأوروجواي لانتزاع المركز الثاني من ممثل القارة السمراء.

واستهلت كوريا الجنوبية التي تخوض النهائيات للمرة الحادية عشرة في تاريخها، مشوارها بتعادل سلبي ثمين أمام أوروجواي، لكنها سقطت أمام غانا 2-3 في الجولة الثانية.

وتلعب كوريا الجنوبية المباراة في غياب مدربها البرتغالي باولو بينتو لطرده عقب الصفارة النهائية للمباراة ضد غانا، بسبب احتجاجه على الحكم أنتوني تايلور، لعدم فسحه المجال لتنفيذ ركلة ركنية في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام البرتغال الساعية إلى ضمان الصدارة لتفادي مواجهة البرازيل في ثمن النهائي.

وتحتاج البرتغال إلى نقطة واحدة لحسم الصدارة، فيما تنتزعها غانا في حال فوزها على أوروجواي بهدفين وخسارة البرتغال.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال 

ويأتي تشكيل منتخب البرتغال المتوقع لمباراة كوريا الجنوبية في كأس العالم، لضمان صدارة المجموعة بقيادة نجمة الأول كريستيانو رونالدو كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش – بيبي – روبن دياز – جواو كانسيلو.

خط الوسط: روبن نيفيز – ويليام كارفاليو، جواو فيليكس – برونو فيرنانديز – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لمنتخب كوريا الجنوبية 

ويأتي تشكيل كوريا الجنوبية بقيادة مين جين سون لمباراة البرتغالي كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج-جيو.

الدفاع: كيم جين-سو، كيم يونج-جون، كيم مين-جاي، كيم موون-هاون.

الوسط: لي جاي-سونج، هوانج إن-بيوم، جونج وو-يونج.

الهجوم: سون هيونج-مين، هوانج أوي-جو، نا سانج-هو.

الأوروجواي أس العالم 2022 التشكيل المتوقع التوقيت التعليمية ارضها الأخرى

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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