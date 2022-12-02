الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المقاولون العرب يواجه سيراميكا كليوباترا فى مباراة استعادة التوازن

المقاولون خسر أخر
المقاولون خسر أخر مبارياته أمام الأهلي في كأس مصر

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفًا على فريق المقاولون في الثالثة إلاربع عصر اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مع غزل المحلة وفيوتشر وفاركو، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع سموحة، ويملك أضعف هجوم في الدوري برصيد هدف واحد بالتساوي مع سموحة والداخلية، لكنه في نفس الوقت يملك أقوى دفاع، ودخل مرماه هدفًا واحدًا بالتساوي مع الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ويسعى الفريق للخروج من دائرة التعادلات وتحقيق أول فوز له هذا الموسم، لذلك حرص شوقي غريب على تجهيز لاعبيه بشكل جيد وإيجاد حلول لحالة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق .

على الجانب الأخر، يحتل سيراميكا كليوباترا بقادة أحمد سامي المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط جمعها من الفوز على المصري بثلاثية في المباراة الأولى ثم الهزيمة أمام الزمالك والبنك الأهلي، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع حرس الحدود، وسجل الفريق 4 أهداف ودخل مرماه خمسة هداف.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: عامر عامر، ومحمد بسام، ورجب نبيل، وسيف تقا، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شكري، ومحمد ناصف، وجاستن أرثر، ومحمد عادل، ومحمد متولي كناريا، ومحمد توني، وعمرو قلاوة، ومحمد إبراهيم، وعبد الرحمن السكران، وعبد الرحمن بودي، وصامويل أمادي، وأحمد القرموطي، ومحمود زلاكا، وأحمد ياسر ريان، وجون إيبوكا.

وشهدت القائمة عودة محمد شكري بعد شفاءه من الإصابة، بينما يغيب  ميدو جابر، وصلاح محسن؛ بسبب الإصابة .

يدير المباراة صبحي العمراوي، ويساعده تامر رشاد، ومحمد فاروق، ومعهم على السعيد حكمًا رابعًا، ومصطفى عثمان حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المقاولون سيراميكا كليوباترا أحمد سامي شوقي غر يب

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