الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزهور يفوز على هليوليدو بدورى محترفى اليد.. تعرف على النتائج كاملة

الزهور يفوز على هليوليدو
الزهور يفوز على هليوليدو بدوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزهور بقيادة مديره الفني هشام قدري، على نظيره هليوليدو، بنتيجة 32-27، في إطار الجولة السابعة عشر من الدور التمهيدي لدوري المحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم الزهور بنتيجة بنتيجة 20-15، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت مساء الخميس على صالة نادي الزهور بمدينة نصر.

فيما فاز فريق الزهور مرتبط 2004 بقيادة مديره الفني أحمد عجمي على نظيره هليوليدو بنتيجة 33-32، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبناء الزهور للنقطة رقم 33 للرجال والنقطة 32، ومن المقرر أن يلتقي الزهور غدًا مع نظيره طلائع الجيش في الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة.
ويتكون الجهاز الفني للزهور من هشام قدري رئيس الجهاز والمدير الفني، بالإضافة إلى مدرب الفريق إبراهيم عيد، ومساعد المدرب إسلام صابر، ومدرب حراس المرمي مازن سمير، ومحلل الأداء: أحمد صابر، وإداري الفريق عماد مرسي، وطبيب الفريق محمد عمار.

وجاءت باقي نتائج مباريات اليوم كالتالي: فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 35-19، وتفوق الزمالك على الشمس بنتيجة 46-27، فيما فاز الجزيرة على العبور بنتيجة 31-27، وفاز طلائع الجيش على الطيران بنتيجة 33-32، وفاز القناة على جزيرة الورد بنتيجة 27-26. فيما تعادل الأولمبي مع سموحة بنتيجة 23-23.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي.

ويملك نادي الزهور عددًا من الفرق الرياضية في كافة الألعاب، ونجح في المنافسة بقوة على لقب بطولة الجمهورية في الكثير من الألعاب نتيجة دعم مجلس الإدارة.

الزمالك الاهلى محمد عمار طلائع الجيش فريق الزهور مرتبط

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