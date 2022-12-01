تنفيذ 99% منها.. الرئيس السيسي يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية الحصص (صور)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لقرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية؛ وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وشملت الجولة التفقدية زيارة الرئيس لمدرسة الحصص الابتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، بحضور ممثلي مؤسسة "حياة كريمة" وعددٍ من متطوعيها وأهالي القرية.

وخلال جولته، استمع الرئيس إلى شرح عام عن أهم جهود مبادرة "حياة كريمة" في مركز شربين من شباب المؤسسة، أثناء مروره على فصول مدرسة الحصص الابتدائية وكذلك تفقد المكتبة بالمدرسة.

وتعتبر قرية الحصص ضمن الـ 14 قرية الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة والتي تتبع مركز شربين وتبلغ مساحتها 8500 فدان ويضم المجلس القروي للحصص عدد 35 تابعًا، حيث وصلت نسب تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” في قرية الحصص إلى حوالي 99٪؜، وذلك في مشروعات المباني والإنشاءات ومشروعات البنية التحتية والمرافق الأساسية لتخدم حوالي 23 ألف نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة في مركز شربين ٤.٥ مليارات جنيه.

وتم الانتهاء بالكامل بنسبة ١٠٠% من تنفيذ مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة، ومدرسة الحصص الإعدادية وكذلك الانتهاء الكامل من إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي سينهي معاناة سكان القرى في الانتهاء من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بأقل وقت وجهد، حيث يقدم مجمع الخدمات الحكومية (٨) خدمات مختلفة للمواطنين، مجمعة في مبنى واحد حيث يحتوي على “مركز تكنولوجي- وحدة محلية- مجلس محلي- شهر عقاري- السجل المدني- مكتب بريد- وحدة التضامن الاجتماعي- مكتب التموين”، إضافة إلى الانتهاء بالكامل من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذي يقدم خدمات متعددة مثل (الإرشاد الزراعي/ والجمعية الزراعية / والوحدة البيطرية).

الرئيس السيسى

كما استمع الرئيس لجهود مؤسسة "حياة كريمة" في قرى ومراكز المحافظة وما قامت به من مبادرات لخدمة أهالي القرية، حيث تواصل فرق الرصد الميداني متابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذ مبادرات وفعاليات المؤسسة من خلال تواجد عناصر الرصد الميداني والمتطوعين بشكل دائم في كافة المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين في الدقهلية حوالي 1300 متطوعًا ساهموا في تنفيذ العديد من المبادرات بالمحافظة.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، قامت مؤسسة "حياة كريمة" من خلال مبادراتها المتعددة بتوزيع 62 ألف صندوق أمن غذائي على مستوى مراكز الدقهلية الـ18 وكانت حصة مركز شربين حوالي 9 آلاف صندوق أمن غذائي، بتكلفة حوالي 9 ملايين جنيه، أما محور تجهيز اليتيمات فقامت المؤسسة بتجهيز ١٠٠عروس بما في ذلك مركز شربين، وتم تجهيزهم بكافة الأجهزة الكهربائية.

وعلى صعيد المحور الطبي، قامت المؤسسة بتسيير أربع قوافل طبية في مركز شربين استفاد منها نحو ٢٠٠٠ مواطن في تخصصات متعددة شملت (باطنة- نساء وتوليد-سمعيات- رمد-قلب-كلى ومسالك بولية- مخ وأعصاب- أورام-جراحة - علاج طبيعي)، كما تم تحويل ٣٨ حالة للعلاج في المستشفيات، علاوة على العمليات الجراحية المجانية.

أما على صعيد محور التدخلات الإنسانية العاجلة فقد قامت المؤسسة بالتكفل بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة في مراكز المحافظة ومركز شربين وشملت تعويضات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادثة ترعة السلام وترعة الشراقوة، كما شملت التدخلات توفير مشاريع تمكين اقتصادي ودفع مصروفات التعليم لعدد ٢٢٥٠ طالبًا ودفع مصروفات تعليم جامعات.