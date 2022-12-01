الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس نادى شربين: زيارة الرئيس السيسى لا تنسى وتُعد عيدًا قوميًا

رئيس نادي شربين
رئيس نادي شربين

قال ممدوح جعفر، رئيس نادى شربين إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم تعد مثابة كتابة للتاريخ المعاصر الذى لا يمكن أن يمحيه الزمن قائلًا: إنها "زيارة للتاريخ ولا تنسى".

أضاف جعفر أن ما شهدته قرى مركز شربين اليوم من طفرة عمرانية وحضارية تعكس اهتمام الرئيس بكافة قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الرياضى، مؤكدًا أن زيارة الرئيس اليوم هى العيد القومى لنادى شربين.

وعبر رئيس نادي شربين عن سعادته بلقاء الرئيس أنها أسعد لحظات حياته، موضحًا أن ذلك اللقاء يعد حلم حياته منذ تولى الرئيس حكم مصر.

أكد الرئيس السيسي لشباب نادي شربين، أن مصر لديها استاد كرة قدم عالمي يتسع لـ85 ألف متفرج وسيتم افتتاحه قريبًا: "هتلعبوا في العاصمة الإدارية قريب في استاد عالمي في وقت الافتتاح".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء بالختام

رئيس نادى شربين: زيارة الرئيس السيسى لا تنسى وتُعد عيدًا قوميًا

بعد ارتفاعه بعدة شركات.. سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

مصر تشارك في مؤتمر خدمات الرعاية الصحية عن بعد في أفريقيا 2022

إصابة 13 شخصًا جراء انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى