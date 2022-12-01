رئيس نادى شربين: زيارة الرئيس السيسى لا تنسى وتُعد عيدًا قوميًا

قال ممدوح جعفر، رئيس نادى شربين إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم تعد مثابة كتابة للتاريخ المعاصر الذى لا يمكن أن يمحيه الزمن قائلًا: إنها "زيارة للتاريخ ولا تنسى".

أضاف جعفر أن ما شهدته قرى مركز شربين اليوم من طفرة عمرانية وحضارية تعكس اهتمام الرئيس بكافة قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الرياضى، مؤكدًا أن زيارة الرئيس اليوم هى العيد القومى لنادى شربين.

وعبر رئيس نادي شربين عن سعادته بلقاء الرئيس أنها أسعد لحظات حياته، موضحًا أن ذلك اللقاء يعد حلم حياته منذ تولى الرئيس حكم مصر.

أكد الرئيس السيسي لشباب نادي شربين، أن مصر لديها استاد كرة قدم عالمي يتسع لـ85 ألف متفرج وسيتم افتتاحه قريبًا: "هتلعبوا في العاصمة الإدارية قريب في استاد عالمي في وقت الافتتاح".