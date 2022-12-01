أمير طعيمة يحتفل بوصول «من أول دقيقة» لـ 300 مليون مشاهدة

احتفل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بوصول أغنية “من أول دقيقة” للمطربة إليسا وشاركها الغناء المطرب سعد لمجرد، لـ 300 مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب ما يقرب من 6 أشهر وهو ما يعتبر رقم كبير في وقت قياسي.

وشارك “طعيمة” صورة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق عليها قائلا: “من أول دقيقة، 300 مليون مشاهدة على يوتيوب في 6 شهور”.

جدير بالذكر أنه احتفلت النجمة إليسا بالنجاح الكبير للأغنية وعدد مشاهداتها، حيث نشرت بوستر الأغنية عبر حسابها على "تويتر"، معلقة عليها: "300 مليون بوسة ليكم كلكم"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال.