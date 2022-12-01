مصرع طفل تناوله جرعة دواء بالخطأ فى أوسيم

شهد مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر تناول جرعة دواء بالخطأ، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى ووفاته فور وصوله في أوسيم.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الطفل كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتناول جرعة من دواء خاطئ، مما أسفر عن إصابته بحالة إعياء وفارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.