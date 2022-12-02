ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعات قياسية لم تصل لها من قبل مع استمرار ارتفاع الذهب العالمي، مستغلًا تراجع سعر الدولار وإشارة الفيدرالي الأمريكي إلى احتمالية اتجاهه إلى تخفيض سعر الفائدة.

وارتفع الذهب عيار 21، أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري، إلى 1538 جنيها، وعيار 18 إلى 1318 جنيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.

سعر الذهب اليوم تحديث يومي

الذهب عيار 24: بيع 1,746 جنيها - شراء 1,758 جنيها

الذهب عيار 22: بيع 1,601 جنيه - شراء 1,611 جنيها

الذهب عيار 21: بيع 1,528 جنيها - شراء 1,538 جنيها

الذهب عيار 18: بيع 1,310 جنيهات - شراء 1,318 جنيها

الذهب عيار 14: بيع 1,019 جنيها - شراء 1,025 جنيها

الذهب عيار 12: بيع 873 جنيها - شراء 879 جنيها

سعر الأونصة: بيع 54,309 جنيهات - شراء 54,665 جنيها

سعر الجنيه الذهب: بيع 12,224 جنيها - شراء 12,304 جنيهات

سعر كيلو الذهب : بيع 1,746,286 جنيها - شراء 1,757,714 جنيها.

سعر الذهب في سوق المال

أسعار الذهب عيار 24 - 1,424 جنيه $57.98

سعر الذهب عيار 22 - 1,306 جنيه $53.15

أسعار الذهب عيار 21 - 1,246 جنيه $50.74

أسعار الذهب عيار 18 - 1,068 جنيه $43.49

سعر الذهب عيار 14 - 830.88 جنيه $33.82

سعر الذهب عيار 12 - 712.18 جنيه $28.99

سعر الذهب عيار 9 - 534.14 جنيه $21.74

أسعار أوقية الذهب 44,298 جنيها $1,803

أسعار جنيه الذهب 9,971 جنيه $405.90

أسعار كيلو الذهب 1,424,358 جنيه $57,984

سعر الذهب العالمي

واصل سعر الذهب العالمي ارتفاعه خلال تعاملات اليوم مع إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إبطاء وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة مبكراً في شهر ديسمبر، معلناً في نفس الوقت عن مزيد من قرارات زيادة الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم. فانخفضت عوائد السندات مع هبوط الدولار.

وقفزت أسعار عقود الذهب الآجلة لسعر الذهب العالمي بنسبة 1.2% إلى 1784.10 دولار للأونصة.