الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعات قياسية لم تصل لها من قبل مع استمرار ارتفاع الذهب العالمي، مستغلًا تراجع سعر الدولار وإشارة الفيدرالي الأمريكي إلى احتمالية اتجاهه إلى تخفيض سعر الفائدة.

الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء بالختام

وارتفع الذهب عيار 21، أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري، إلى 1538 جنيها، وعيار 18 إلى 1318 جنيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.

سعر الذهب اليوم تحديث يومي 

  • الذهب عيار 24: بيع 1,746 جنيها - شراء 1,758 جنيها
  • الذهب عيار 22: بيع 1,601 جنيه - شراء 1,611 جنيها
  • الذهب عيار 21: بيع 1,528 جنيها - شراء 1,538 جنيها
  • الذهب عيار 18: بيع 1,310 جنيهات - شراء 1,318 جنيها
  • الذهب عيار 14: بيع 1,019 جنيها - شراء 1,025 جنيها
  • الذهب عيار 12: بيع 873 جنيها - شراء 879 جنيها
  • سعر الأونصة: بيع 54,309 جنيهات - شراء 54,665 جنيها

سعر اليورو اليوم في مصر 2022 في البنوك المصرية والأجنبية

ارتفاع 200 جنيه في سعر طن السكر الأبيض

  • سعر الجنيه الذهب: بيع 12,224 جنيها - شراء 12,304 جنيهات
  • سعر كيلو الذهب : بيع 1,746,286 جنيها - شراء 1,757,714 جنيها.

سعر الذهب في سوق المال 

  • أسعار الذهب عيار 24 - 1,424 جنيه $57.98
  • سعر الذهب عيار 22 - 1,306 جنيه $53.15
  • أسعار الذهب عيار 21 - 1,246 جنيه $50.74
  • أسعار الذهب عيار 18 - 1,068 جنيه $43.49
  • سعر الذهب عيار 14 - 830.88 جنيه $33.82
  • سعر الذهب عيار 12 - 712.18 جنيه $28.99
  • سعر الذهب عيار 9 - 534.14 جنيه $21.74
  • أسعار أوقية الذهب 44,298 جنيها $1,803
  • أسعار جنيه الذهب 9,971 جنيه $405.90
  • أسعار كيلو الذهب 1,424,358 جنيه $57,984

 

سعر الذهب العالمي 

واصل سعر الذهب العالمي ارتفاعه خلال تعاملات اليوم مع إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إبطاء وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة مبكراً في شهر ديسمبر، معلناً في نفس الوقت عن مزيد من قرارات زيادة الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم. فانخفضت عوائد السندات مع هبوط الدولار.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

وقفزت أسعار عقود الذهب الآجلة لسعر الذهب العالمي بنسبة 1.2% إلى 1784.10 دولار للأونصة.

الذهب الدولار عيار ٢١ عيار 18 الجنية الذهب كيلو الذهب أسعار أسعار الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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