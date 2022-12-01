إصابة 13 شخصًا جراء انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

أصيب 13 مواطنًا جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 13 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وبحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم مع وفد المؤسسة الروتارية بروتاري مصر، برئاسة الدكتورة ميان رسلان، رئيس المؤسسة، سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التنموية بقطاعات الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، وتحسين البيئة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام المغربي، والمهندس سامح مينا، مساعدي محافظ المنطقة الروتارية، والمهندس سمير قنديل، رئيس نادي روتاري القاهرة الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرضت رئيس المؤسسة الروتارية بروتاري مصر، عددًا من الأنشطة والمبادرات التنموية التي تم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة، في عدة مجالات، أهمها الصحة، والتعليم، وتحسين البيئة، ومحو الأمية، وتدريب الشباب، والتنمية الاقتصادية، وتسقيف المنازل وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، وتنفيذ أنشطة وقوافل للأطفال، ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة، مؤكدة حرص المؤسسة الروتارية على التعاون مع المحافظة والتوسع في تنفيذ المشروعات والأنشطة الخدمية على أرض الفيوم.

أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع المؤسسة الروتارية في تنفيذ الأنشطة التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على أهالي المحافظة، موجهًا مدير عام المكتب الفني بالمحافظة، بالتنسيق مع رئيس المؤسسة الروتارية، في وضع خطة مستدامة للمشروعات المقترح تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة، والأنشطة والمشروعات المزمع تنفيذها والمناطق الملائمة لذلك، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وكذا التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ قافلة لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، والبدء في وضع التصور اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمنطقة دمو، كنموذج لإحدى المناطق المقترحة للتطوير الشامل بالتنسيق مع المؤسسة الروتارية.