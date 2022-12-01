الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندى مشيدًا بنشاط الرئيس السيسى: «سهران وتعبان عشان خاطر بلدنا»

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمدينة المنصورة الجديدة، قائلا: "ألف مبروك علينا وعلى بلدنا رئيس سهران وتعبان عشان خاطر بلدنا ويسهر على بلدنا احنا دلوقتى بنشوف المشروع فى الافتتاح مفيش حاجة اسمها حجر الأساس". 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ما يفعله الرئيس منذ تولى الأمانة، شوفتوا بيكلم الشباب ازاى، بتواصل وحب وبساطة، شوفتوا التواضع والعمل فى الصمت نقوله ربنا يجازيك كل خير يا سيادة الرئيس السيسى".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية "الحصص" في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

 وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

خالد الجندي عبدالفتاح السيسي المنصورة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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