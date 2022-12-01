الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالتفاصيل.. «العدل» تُعلن انطلاق العمل بـ44 فرعًا للتوثيق بـ20 محافظة

المستشار عمر مروان،
المستشار عمر مروان،

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، عدة قرارات وزارية بإتاحة العمل في 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة.

ووفقًا للقرار فقد وزّعت الفروع على المحافظات التالية، «القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية» خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساءً، والتي تشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج.

ويبدأ العمل في فروع التوثيق، اعتبارًا من 3 ديسمبر الجاري بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق، وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرًا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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