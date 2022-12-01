مسابقات للموهوبين بالمحافظات.. تفاصيل جولة الرئيس السيسى بـ«المنصورة الجديدة»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة المنصورة الجديدة، تفقد خلالها كورنيش المدينة.

وافتتح الرئيس السيسي، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، ويرافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

ووجه الرئيس السيسي، خلال جولته لتفقد معارض المشغولات اليدوية والرسومات لأصحاب المواهب الفنية، بعمل مسابقة في كل الأنشطة على مستوى مختلف المحافظات، لعرض جميع الأنشطة الموجودة في تلك المحافظات من الرسم والنحت والتمثيل وجميع المشروعات الأخرى.

واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة، إلى إحدى الفتيات الكفيفات من ذوي الهمم وتُدعى "ياسمين" والتي تقوم بعمل مشغولات يدوية من الأحجار الكريمة، كما أنها أنهت دراسة الماجستير في مجال الدراما الموسيقية، وهي الآن تقوم بتحضير الدكتوراه.

وحرصت ياسمين على إهداء الرئيس السيسي هدية تذكارية عبارة عن سبحة من حجر الفيروز، وطلبت من الرئيس السيسي أن يحقق لها أمنية حياتها الالتحاق بفرقة الموسيقى العربية لأنها تتقن العزف على الأورج منذ 10 سنوات وأمنيتها أيضًا بالعزف أمام الرئيس السيسي، حيث وافق الرئيس فورًا، ووجه حديثه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا ضرورة إعطائها الفرصة، لافتًا إلى أنه سيتم عمل مسابقة على مستوى محافظات الجمهورية في الرسم والنحت والموسيقى والتمثيل وغيرها من المجالات.

وحرص الرئيس السيسي على توجيه الشكر لياسمين قائلًا: "أنت فنانة عظيمة، ويسعدني ويشرفني أني قابلتك، وإن شاء الله في احتفال الموسيقى العربية هنسمعك"، فيما سألت ياسمين الرئيس السيسي "حضرتك تحب تسمع إيه عشان أجهزه" قائلة: "أنا أعرف إن حضرتك بتحب أغنية القلب يعشق لكوكب الشرق أم كلثوم"، فيما رد عليها الرئيس السيسي قائلا: "اليسير عليك أنا هسمعه ويسعدني ويسعد المصريين جميعًا".

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض المعروضات الخشبية التي تعتمد على استخدام الخشب والورد المجفف والإيبوكسي لصناعة الأواني الخشبية والديكورات الداخلية للمنازل، حيث أكد صاحب المعروضات أنه يقوم بتسويق منتجات مصرية تشمل الطاولات والديكورات الداخلية والأواني الخشبية، لافتا إلى أن المنتج المصري مطلوب بشكل كبير.

وأجرى الرئيس السيسي، بعدها جولة لتفقد المعروضات والمشغولات اليدوية الخاصة بالكنائس، والتي تتضمن أعمال راهبات وتطريزا يدويا، حيث دعاهم الرئيس السيسي إلى ضرورة المشاركة في المسابقة التي سيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وعرض هذه المشغولات.

كما تفقد الرئيس السيسي بعض المعروضات والمشغولات اليدوية من الأصواف، حيث أكد أن الهدف من عمل المسابقات هو عرض هذه الأعمال اليدوية، وإتاحة الفرصة لتسويقها داخل مصر وخارجها.

واستمع الرئيس السيسي، لعزف فرقة موسيقية من الشباب، ودعاهم للمشاركة في المسابقة وتجهز المواد الخاصة بها، وعزفت الطفلة ياسمين مقطوعة موسيقية للفنان عمر خيرت وشكرها الرئيس السيسي، وطلب دعوتها للعزف على الأورج في المسابقة.

وفي ختام جولته، حرص الرئيس السيسي، على تفقد بعض المعروضات للنحت على الجلد، وكذلك معروضات للنحت اليدوي على الخشب الطبيعي من إنتاج مدينة الأثاث، حيث وجه الرئيس السيسي الشكر للجميع على أعمالهم المميزة والمُشرفة.