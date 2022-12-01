كواليس المداهمة الأمنية لضبط 6 آلاف طربة حشيش في السويس (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مقطع فيديو، يكشف تفاصيل عملية ضبط 6 آلاف طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالسويس.

وكانت معلومات سرية وردت إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تفيد قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية ، عن طريق إعداد مخزن سرى داخل سيارة "نقل".

وبعرض المعلومات على مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أمر بسرعة تشكيل فريق بحث مكبر بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) للتأكد من صحة المعلومات ورصد تحركات المتهمين وتحديد هويتهما للقبض عليهما متلبسين بالمواد المخدرة؛ حيث تم وضع خطة اعتمدت على مراقبة الأماكن التى يترددان عليها لضبطهما.

وكشفت التحريات صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة فى الأماكن التى يترددان عليها تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وعثر بحوزتهما على (6000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (42,000,000) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.