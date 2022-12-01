الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كواليس المداهمة الأمنية لضبط 6 آلاف طربة حشيش في السويس (فيديو)

حشيش
حشيش

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مقطع فيديو، يكشف تفاصيل عملية ضبط 6 آلاف طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالسويس.

وكانت معلومات سرية وردت إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تفيد قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية ، عن طريق إعداد مخزن سرى داخل سيارة "نقل".

وبعرض المعلومات على مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أمر بسرعة تشكيل فريق بحث مكبر بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) للتأكد من صحة المعلومات ورصد تحركات المتهمين وتحديد هويتهما للقبض عليهما متلبسين بالمواد المخدرة؛ حيث تم وضع خطة اعتمدت على مراقبة الأماكن التى يترددان عليها لضبطهما.

وكشفت التحريات صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة فى الأماكن التى يترددان عليها تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وعثر بحوزتهما على (6000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (42,000,000) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

جولة لممثلى 140 شركة سياحة ألمانية بالقاهرة والغردقه استعدادًا لصيف 2023

غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها 3 ساعات للصيانة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

اتهامات ضمنية لروسيا.. هل تنجح إسبانيا فى حل لغز الرسائل المفخخة؟

طرح عدد من المناقصات والمزايدات العلنية العامة فى الإسكندرية

الصور الأولى من افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى