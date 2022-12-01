أسوان يحقق فوزه الأول فى الدورى على حساب فاركو

نجح فريق أسوان في تحقيق فوزه الأول في الدوري الممتاز، على حساب ضيفه فاركو بهدف دون رد، على ملعب زهرة الجنوب، ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وسجل أحمد بلحاج هدف أسوان في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

جاءت بداية المباراة هادئة للغاية ولا تتناسب مع حرارة الجو في المدينة السياحية في أقصى الجنوب وتحصل أحمد خالد لاعب وسط أسوان للبطاقة الصفراء في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة التاسعة انطلق محمد حمدي زكي بالكرة من الناحية اليسرى وسدد الكرة في الشباك ولكن حامل الراية ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 31 أرسل رافائيل اياجوا لاعب وسط أسوان كرة بينية قطرية على رأس محمد ناجي جدو الذي اخترق مصيدة التسلل ليحولها لأحمد بلحاج داخل منطقة العمليات ولم يتوان في تحويلها برأسه في المرمى معلنا هدف التقدم لزهرة الجنوب.

بعد الهدف استمرت محاولات أسوان لتعزيز الهدف وفاركو لإدراك التعادل واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدلا من الضائع لم تسفر عن أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ولم يتغير الأداء كثيرا في الشوط الثاني وإن كانت نشطت نسبيا مع التغييرات التي أجراها الجهاز الفني لكلا الفريقين.

وكاد زياد طارق يدرك هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 93 من عمر المباراة بعدما تلقى عرضية متقنة من الناحية اليمنى وحولها برأسية رائعة ولكنها علت العارضة بسنتيمترات.

واحتسب إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع ولكنها لم تؤثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز زهرة الجنوب 1-0.

وبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى ..عمرو حسام

خط الدفاع .. محمد مصطفى ميدو ومحمد عطوة وأحمد فتحي كاستيلو وعلي فتحي.

خط الوسط .. أحمد خالد ورافائيل أياجوا وعماد فتحي.

خط الهجوم .. أحمد بلحاج ومحمد ناجي جدو ومحمد حمدي زكي.

فيما بدأ فاركو اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى.. محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع.. عبدالله بكري - رامي صبري – أحمد عبدالعزيز مودي.

خط الوسط.. أحمد صغيري - محمود حمادة -كينجسلي سوكاري -جابر كامل.

خط الهجوم .. أحمد البحراوي - رزقي حمرون - زياد طلبة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من إبراهيم نور الدين (حكم ساحة)، ويساعده أحمد نوفل وهاني العراقي ومعهم عمرو رمضان حكمًا رابعًا، ومحمود دسوقي حكم فيديو، ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى 3 نقاط قفزت به إلى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فاركو عند 6 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.