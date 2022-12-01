غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها 3 ساعات للصيانة

أعلنت محافظة القليوبية، قطع التيار الكهربي، غدًا الجمعة، من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 10:00 صباحا في مناطق الفيلات والزهور وجزء من أتريب ومنطقة الحميات ومستشفى الحميات بمدينة بنها، وذلك لأعمال الصيانة.

وناشدت المحافظة في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أصحاب الأفران وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

وفى سياق آخر، أجرت مجالس المدن في محافظة القليوبية بالتنسيق مع شركة الكهرباء صيانة لأعمدة الإنارة في القرى تحسبا لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار، حيث تم تغير الأسلاك التالفة وعزل الكابلات والأعمدة أمام المدارس.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة المرور بصفة مستمرة على الشوارع والطرق والتواصل مع المواطنين فورا في حالة وجود بلاغات عن وجود أعمدة إنارة بها كابلات مكشوفة، مشيرا إلى مواصلة مراقبة الوصلات غير الشرعية للكهرباء واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين طبقا للقانون.

ولفت المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية للكهرباء وكل الخدمات وإصلاح الأعطال وخصوصا التي تحدث نتيجة الطقس وهطول الأمطار، مؤكدا عدم الانتظار لحين ورود بلاغ، وعلى فرق الصيانة التحرك فورا وقت وقوع أي عطل دون انتظار إخطار من مسئول أو مواطن.

كما تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مبنى مجلس مدينة شبين القناطر بعد الانتهاء من إنشائه ونقل الموظفين إليه، حيث تفقد المحافظ الإدارات الموجودة بالمجلس بعد نقل الموظفين بها وسط سعادة من الموظفين، معربين عن فرحتهم بالمبني الجديد، والذي يتيح لهم جوا مناسبا وملائما للعمل، مما يعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين.