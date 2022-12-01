الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص بتهمة تزوير الأوراق الرسمية بمقابل مادى فى المطرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة حبس المتهم في واقعة تزوير المحررات الرسمية بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تحفظت على المضبوطات وأمرت بإرسالها إلى الأدلة الجنائية بإدارة التزييف والتزوير لفحصها وإعداد تقريرًا بنتائج الفحص وموافاة جهات التحقيق.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم- مقيم بالمطرية- زور محررات رسمية منسوب صدورها لراغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مُثبتة بها بيانات مُخالفة للحقيقة، وقيامه باصطناع وتزوير مستندات ليتقدم بها أصحاب الشأن ضمن استمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومي بمقابل مالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته 3 طباعات، وجهاز كمبيوتر، وماكينة تصوير، وكمية من الأوراق والمحررات والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

ووفق تحريات مباحث الأموال العامة، فإن المتهم بتزوير المحررات الرسمية له معلومات جنائية سابقة وجرى القبض عليه والتحفظ على المستندات والأوراق المزورة. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة حبس تزوير المحررات الرسمية المطرية النيابة

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وائل لطفي

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