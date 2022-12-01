مناظرة النيابة تكشف أسباب وفاة فتاة سقطت من أعلى عقار بالمرج

كشفت مناظرة نيابة المرج لجثة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثالث عن أنها توفيت نتيجة نزيف داخلي وكسور بالأضلاع نتج عنه تهتك الأعضاء الحيوية الداخلية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

ورجحت التحريات الأولية، أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، مصابة بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.