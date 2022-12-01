الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدن الجيل الرابع في مصر.. مجتمعات ذكية تتوافق مع متطلبات العصر

جريدة الدستور

تشهد الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المدن الذكية التي تتوافق مع متطلبات العصر.

وفي هذا السياق، استعرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «مدن الجيل الرابع في مصر.. مجتمعات ذكية تتوافق مع متطلبات العصر».

وأشار التقرير إلى أن تلك المدن الذكية تُدار من خلال بيئة رقمية لتحسين نوعية الحياة، وتحافظ على النظام البيئي وتعزز وسائل الإبداع والتعلم وتحقق بنيتها التحتية معايير الاستدامة مثل البناء الأخضر.

ولفت التقرير إلى أنه ضمن استراتيجية وطنية تمتد لعام 2030 شرعت مصر في تنفيذ عدد من مدن الجيل الرابع وفق برنامج زمني محدد وبحسب المقاييس العالمية لتحقيق توسع عمراني مستدام.

وتنفذ مصر 14 تجمعًا عمرانيًا جديدًا على مساحات تبلغ 380 ألف فدان تمثل 50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي نفذتها مصر على مدار 4 عقود.

أبرز مدن الجيل الرابع في مصر

العاصمة الإدارية الجديدة

صممت العاصمة الإدارية الجديدة بمواصفات عالمية، لتصبح من أكبر عواصم العالم.

وتضم أحياء عدة منها الحي الحكومي ويشمل 34 مبنى وزاريًا، وتستهدف استيعاب نصف مليون نسمة في مرحلتها الأولى، كما تضم حيًا سكنيًا ومدينة طبية وأخرى رياضية.

مدينة المنصورة الجديدة

تعد مدينة المنصورة الجديدة أول مدينة ذكية تنتمي لمدن الجيل الرابع في منطقة الدلتا، كما أنها تتمتع ببنية تحتية قوية، بالإضافة إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تقدم خدمات سياحية وعلاجية متميزة للزائرين.

مدينة الجلالة

تعد مدينة الجلالة جزءً من المشروع القومي لتطوير هضبة الجلالة.

وتضم مدينة الجلالة جامعات تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى جامعة الملك سلمان، ومنتجع سياحي يطل على خليج السويس.

مدينة العلمين الجديدة

تعتمد العلمين الجديدة بشكل أساسي على التكنولوجيا في إدارة المرافق.

وتشمل منظومة متطورة لإعادة تدوير المخلفات، كما تحتوي على محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا.

مدينة الإسماعيلية الجديدة

تعد أول مدينة يتم فيها دمج التيار الكهربائي مع الطاقة الشمسية.

كما أنها تحقق الإتاحة الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تجهيزها لتناسب ذوي الاحتياجات دون الحاجة لمساعدة.

مدن الجيل الرابع مدن الجيل الرابع في مصر افتتاح مدينة المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة مدينة الجلالة مدينة العلمين الجديدة مدينة الإسماعيلية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

افتتحها الرئيس السيسى اليوم.. «المنصورة الجديدة» تتصدر قائمة تريندات مصر

اعترافات متهم بهتك عرض طفلة وذبحها أمام نيابة السلام

وكيل «تعليم الغربية» يشهد احتفالية عيد الطفولة بمدرسة الجيل المسلم بالمحلة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لمدرسى اللغة الفرنسية

محافظ الفيوم يناقش مع وفد المؤسسة الروتارية التعاون المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى