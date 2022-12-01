تشهد الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المدن الذكية التي تتوافق مع متطلبات العصر.

وفي هذا السياق، استعرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «مدن الجيل الرابع في مصر.. مجتمعات ذكية تتوافق مع متطلبات العصر».

وأشار التقرير إلى أن تلك المدن الذكية تُدار من خلال بيئة رقمية لتحسين نوعية الحياة، وتحافظ على النظام البيئي وتعزز وسائل الإبداع والتعلم وتحقق بنيتها التحتية معايير الاستدامة مثل البناء الأخضر.

ولفت التقرير إلى أنه ضمن استراتيجية وطنية تمتد لعام 2030 شرعت مصر في تنفيذ عدد من مدن الجيل الرابع وفق برنامج زمني محدد وبحسب المقاييس العالمية لتحقيق توسع عمراني مستدام.

وتنفذ مصر 14 تجمعًا عمرانيًا جديدًا على مساحات تبلغ 380 ألف فدان تمثل 50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي نفذتها مصر على مدار 4 عقود.

أبرز مدن الجيل الرابع في مصر

العاصمة الإدارية الجديدة

صممت العاصمة الإدارية الجديدة بمواصفات عالمية، لتصبح من أكبر عواصم العالم.

وتضم أحياء عدة منها الحي الحكومي ويشمل 34 مبنى وزاريًا، وتستهدف استيعاب نصف مليون نسمة في مرحلتها الأولى، كما تضم حيًا سكنيًا ومدينة طبية وأخرى رياضية.

مدينة المنصورة الجديدة

تعد مدينة المنصورة الجديدة أول مدينة ذكية تنتمي لمدن الجيل الرابع في منطقة الدلتا، كما أنها تتمتع ببنية تحتية قوية، بالإضافة إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تقدم خدمات سياحية وعلاجية متميزة للزائرين.

مدينة الجلالة

تعد مدينة الجلالة جزءً من المشروع القومي لتطوير هضبة الجلالة.

وتضم مدينة الجلالة جامعات تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى جامعة الملك سلمان، ومنتجع سياحي يطل على خليج السويس.

مدينة العلمين الجديدة

تعتمد العلمين الجديدة بشكل أساسي على التكنولوجيا في إدارة المرافق.

وتشمل منظومة متطورة لإعادة تدوير المخلفات، كما تحتوي على محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا.

مدينة الإسماعيلية الجديدة

تعد أول مدينة يتم فيها دمج التيار الكهربائي مع الطاقة الشمسية.

كما أنها تحقق الإتاحة الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تجهيزها لتناسب ذوي الاحتياجات دون الحاجة لمساعدة.