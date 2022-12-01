الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطاب هام من «التعليم» بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

 إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم (٤٧) الصادر بتاريخ ٢٠۲۲/۱۱/۱۰ من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية فقد قرر الوزير، تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وشدد الخطاب على ضرورة تعميم الدليل المشار إليه على كافة المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لمديريتكم لتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة به وكذلك كيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022.

أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

وبشأن المشروعات البحثية، أوضح القرار، أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع، وستكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني"، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

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احترازي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي التعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم الفني السادس الابتدائى الثاني الثانوي

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وائل لطفي

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