الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الغربية» يشهد احتفالية عيد الطفولة بمدرسة الجيل المسلم بالمحلة

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة مدرسة الجيل المسلم، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، لبيان انتظام سير العملية التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول بمرحلة رياض الأطفال، كما اطمأن إلى توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وذلك في إطار الاهتمام بمتابعة سير العملية التعليمية بجميع المدارس.

ca1d56da-0921-4b8f-9cad-f0e5f22f93d5

وشهد وكيل الوزارة احتفالية عيد الطفولة، والتي نظمتها مدرسة الجيل المسلم بشرق المحلة، بحضور هاني مجاهد، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق المحلة، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، محمد علام، مدير مدرسة الجيل المسلم.

1c89a20d-e835-4cc6-bc0c-37cd83efe237

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، ثم قدم التلاميذ فقرات رياضية واستعراضية وفنية متنوعة، شملت فقرات "علمونا في مدرستنا"، كورال عيد الطفولة، عرض العيد، عرض فني "57357 هتعدي"، وارسم قلب، وغيرها من الفقرات الفنية والرياضية. 

b673d0a9-aef9-4384-a586-9dc1d978298b

وخلال كلمته، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة، ووكيل الإدارة، ومدير المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة، وحسن تنظيم احتفالية عيد الطفولة، متمنيًا دوام التوفيق لأبنائنا الطلاب. 

85ef88b4-ec62-4f25-bb32-bf4eb65abb73

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ.

9d421dd8-dfde-463d-9dc3-da0cd29d9e85
المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه بمتابعة مدرسة الجيل المسلم التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية تعليم الغربية يشهد احتفالية عيد الطفولة بمدرسة الجيل المسلم بشرق المحلة التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

افتتحها الرئيس السيسى اليوم.. «المنصورة الجديدة» تتصدر قائمة تريندات مصر

اعترافات متهم بهتك عرض طفلة وذبحها أمام نيابة السلام

وكيل «تعليم الغربية» يشهد احتفالية عيد الطفولة بمدرسة الجيل المسلم بالمحلة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

محافظ الفيوم يناقش مع وفد المؤسسة الروتارية التعاون المشترك

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لمدرسى اللغة الفرنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى