وكيل «تعليم الغربية» يشهد احتفالية عيد الطفولة بمدرسة الجيل المسلم بالمحلة

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة مدرسة الجيل المسلم، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، لبيان انتظام سير العملية التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول بمرحلة رياض الأطفال، كما اطمأن إلى توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وذلك في إطار الاهتمام بمتابعة سير العملية التعليمية بجميع المدارس.

وشهد وكيل الوزارة احتفالية عيد الطفولة، والتي نظمتها مدرسة الجيل المسلم بشرق المحلة، بحضور هاني مجاهد، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق المحلة، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، محمد علام، مدير مدرسة الجيل المسلم.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، ثم قدم التلاميذ فقرات رياضية واستعراضية وفنية متنوعة، شملت فقرات "علمونا في مدرستنا"، كورال عيد الطفولة، عرض العيد، عرض فني "57357 هتعدي"، وارسم قلب، وغيرها من الفقرات الفنية والرياضية.

وخلال كلمته، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة، ووكيل الإدارة، ومدير المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة، وحسن تنظيم احتفالية عيد الطفولة، متمنيًا دوام التوفيق لأبنائنا الطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ.