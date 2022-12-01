افتتحها الرئيس السيسى اليوم.. «المنصورة الجديدة» تتصدر قائمة تريندات مصر

تصدر هاشتاج "المنصورة الجديدة" قائمة الأعلى بحثا على موقع البحث جوجل، بعد أن افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس.

وتتميز مدينة المنصورة الجديدة بكونها مدينة ساحلية ذكية من مدن الجيل الرابع، كما تعد مدينة الرئة الخضراء لمحافظة الدقهلية والمدن السياحية، وتقدر باستثمارات نحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى فقط، وتتوسط المنصورة الجديدة 3 محافظات "الدقهلية، كفر الشيخ، ودمياط" وتقع على الطريق الساحلى بجانب مدينة جمصة وتبعد 54 كم من المنصورة القديمة التى سيتم ربطهما عبر قطار كهربائى يصل المدينتين فى أقل من 15 دقيقة فقط.

ويبلغ إجمالي مساحة مدينة المنصورة الجديدة "درة الدلتا" 7200 فدان، وتستوعب مدينة المنصورة الجديدة حوالي 700 ألف نسمة.

ويجري تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة على 4 مراحل متتالية، وتضم مدينة المنصورة الجديدة مشروعات الإسكان الاجتماعي من خلال 58 عمارة سكنية بإجمالي 1392 وحدة سكنية.

كما تضم مشروع سكن مصر الموجه للطبقة المتوسطة من خلال 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدة سكنية، ومشروع جنة مصر "الإسكان الفاخر" من خلال 468 عمارة بإجمالي 11232 وحدة سكنية.

وتضم مشروع الفيلات بعدد 1149 فيلا إجمالي 2103 وحدات تغطي جميع أنواع الفيلات ومساحات مختلفة متصلة ومنفصلة.

الرئيس السيسي: بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: نحتفل معًا بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة، وقد رُوعي فيها كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل، كما تم تنفيذها طبقًا لتخطيط علمي دقيق ومدروس، وبمعدلات تنفيذ غير مسبوقة لبناء مجتمع متكامل.

وأضاف: "يأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية، في الدلتا والصعيد والقناة، "متابعا: "بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل ضرورة قصوى في ضوء هذا الزيادة السكانية المضطربة".