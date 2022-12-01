مصرع 10 عمال زراعيين فى انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

لقي 10 عمال زراعيين مصرعهم في انقلاب سيارة محملة بالعمالة على طريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي نطاق محافظة البحيرة، وجارٍ نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية ونتج عن الحادث وفاة 10 عمال بينما هناك أنباء عن وجود عدد كبير من الإصابات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام جرار زراعي بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، ما أدى إلى انقلاب السيارة وجارٍ رفع حطام الحادث، ونقل الجثث إلى مستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندى رئيس نيابة وادى النطرون، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، التحقيقات.