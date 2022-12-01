الرئيس السيسى: مصر قادرة على تخطى الأزمات بتكاتف شعبها ومؤسساتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه رغم كل الأزمات التي تواجه العالم بأسره، إلا أننا وبعون الله قادرون على تخطي كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري وجميع مؤسسات الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، الخميس، أن مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة هو الوطن الذي تعاهدنا معًا على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا لنصنع له الأمل والمستقبل.

الرئيس السيسي يفتتح مدينة المنصورة الجديدة

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.