عاطلان يعترفان بتصنيع الحشيش من الحنة في الهرم

اعترف عاطلان تم ضبطهما بتصنيع مخدر الحشيش في الهرم والاتجار به، أنهما يصنعان المخدر بإضافة الحنة للمخدر الخام، لإنتاج كمية كبيرة من المخدر، وأشارا إلى أنهما حولا شقتيهما إلى مصنع لإنتاج المخدر.

وذكر المتهمان أنهما يضيفان مادة الكيتامين لتصنيع الحشيش، وحيازة سلاح ناري بقصد الدفاع، والأدوات المضبوطة بحوزتهما لاستخدامها في التصنيع.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهما، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) بتصنيع مادة الحشيش المخدر بالشقة محل سكنه والإتجار بها، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه ، وبحوزته (2 قطعة لجوهر الحشيش – الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – عملات "محلية وأجنبية") بمواجهته إعترف بتصنيعه لمادة الحشيش الخام من خلال خلطها بالحنة بإستخدام المواد والأدوات المضبوطة وذلك بقصد الإتجار، وبتطوير مناقشته قرر بتحصله على المادة الخام للحشيش من (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته ( كمية من عجينة الحشيش المخدر وزنت 7 كيلو جرام - طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار - 6 قطع خشبية ومعدنية لتصنيع الحشيش "إسطمبات" - 13زجاجة كيتامين - ميزان حساس – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.