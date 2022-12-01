«فعّالة على الأرض».. مستفيدو «ابدأ» يكشفون للرئيس كيف ساعدتهم المبادرة فى مشروعاتهم

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى حديث لنماذج من مصانع كانت تقابل تحديات وتعاونت معها مبادرة «ابدأ».

وقال حاتم حسين، أحد مواطني محافظة الدقهلية خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة الخميس: «كان عندي فكرة، الحمدلله أصبحت حلمًا وتم إنشاء مجمع الشركة الدولية للصناعات الكيماوية في 2015».

وتابع: «المشروع مكوّن من 6 مراحل وواجهنا مشكلة في المرحلة الثالثة، وتواصلنا مع مبادرة ابدأ وفي خلال 48 ساعة المشكلة تم حلها والآن نعمل في المشروع».

فيما قال المهندس عمرو حامد، مدير مصنع لتصنيع أعلاف الأسماك، إن حجم الإنتاج 60 ألف طن ويتم تصدير 20 ألف طن.

وتابع: «مبادرة ابدأ سهّلت علينا الكثير جدًا في المشروع، ووجدنا من القائمين عليها مشاركة فعالة».

كما قال المهندس أنور عادل، إن شركته تعمل في مجال منتجات الألبان، مشيرًا إلى أنه واجه بعض المشكلات متابعًا: «مبادرة ابدأ تواصلت معنا وتم حل جميع المشكلات التي تواجهنا».

مدير شركة: مبادرة ابدأ فعّالة جدًا على الأرض وأتمنى استمرارها بنفس القوة والحماس

كما قال محمد صلاح، المدير التنفيذي للشركة المصرية للتجميل، إن هدف الشركة كان كيف تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الشركة تصنع لكبرى الشركات في مصر وأيضًا تصدر للخارج.

وتابع: «عاوز أشكر مبادرة ابدأ، كان لها دور مهم جدًا وفعال على الأرض، وسهلوا علينا أمورًا كثيرة جدًا، وإحنا بنقولهم كملوا بنفس الحماس والقوة لأن وجودهم شيء مهم جدًا».