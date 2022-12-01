أول تعليق من رينارد بعد وداع السعودية كأس العالم 2022

علّق هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، على خسارة فريقه أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال رينارد في تصريحات عقب المباراة: "ودع منتخب السعودية البطولة لكن ليس لدينا خيبة أمل، أعتقد أننا لم ندخل في المباراة من الأساس والمكسيك كانت أفضل منا رغم أننا حاولنا القتال للعودة في الشوط الثاني".

وأضاف: "أتيحت لنا بعض الفرص ولكن حينما تكون مجبرا على الفوز هل ستترك المساحات، الأمر كان صعبا، هذه لحظات صعبة بكل تأكيد أحرزنا هدفا ولكنه كان متأخرا، كان من المفترض تسجيله من قبل".

وتذيل منتخب السعودية المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما صعدت الأرجنتين المتصدرة برصيد 6 نقاط وبولندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.