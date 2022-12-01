الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد إجراء عملية تصحيح إبصار.. وفاة طفل بعد دخوله فى غيبوبة داخل بمركز طبى بالمحلة

صورة الطفل المتوفي
صورة الطفل المتوفي

شهد مركز طبي خاص شهير، في مجال جراحات العيون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفاة الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات في الصف الثالث الابتدائي، حال إجراءه عملية جراحية في العيون "عملية حول"، كما تم نقله إلى مستشفى سمنود المركزي في غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعي، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة المقدم أحمد الشهاوي، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل الضحية، حيث كشفت هويدا ماهر والدة الطفل المجني عليه، إن ابنها  دخل أحد المراكز الطبيبة لإجراء عملية تصحيح حول في العين.


وكشفت الأم عن أن ابنها" دخل العملية لمدة 5 ساعات وعقب العملية فوجئت بدخول نجلي في غيبوبة تامة، استوجبت نقله إلى العناية المركزة، لكنه توفي بعدها بساعات قليلة، وتبين أن الطفل توفي نتيجة توقف عضلة القلب وانخفاض سريع حاد في ضغط الدم، وقىء فموي مفاجئ مع ارتفاع ضغط الشريان الرئوي مما تسبب في توقف القلب المفاجئ أثناء إجراء عملية تصحيح حول.

 

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وحرر محضر حمل رقم 7528 لسنة 2022 بدائرة قسم ثان المحلة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

وطالبت أسرة الطفل بمعاقبة المركز الطبي الذي تسبب في إزهاق روح طفلهم الصغير رغم تأكيدات الطبيب المعالج، أن الخالة بسيطة وأنه خبير في إجراء مثل هذه الحالات واختياره لهذا المركز بالتحديد والاتفاق علي غرفة العمليات وكل ما يتعلق بالأمر، وهو الذي يلقي بكافة وكامل المسؤولية على الطبيب والمركز الطبي.

بعد إجراءت عملية حول وفاة طفل غيبوبة داخل بمركز طبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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