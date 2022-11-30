الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تكريم المُشاركين فى ورش مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابى»

خالد جلال
خالد جلال

منحت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، شهادات تكريم للمشاركين في الورش هذا العام، بحضور المدربين وهم كل من المخرج خالد جلال، ومدرب التمثيل العالمي سكوت تورست.

وقدم المخرج خالد جلال ورشته على مدار 5 أيام، محاضرات عن فن الارتجال ودرب المجموعة المشاركة معه على فنون الأداء وكيفية توظيف الأحاسيس في المواقف المختلفة، كما درب سكوت تورست المتدربين معه على طريقة (مايزنر في  الأداء التمثيلي).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيًا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واليوم يختتم المهرجان فعالياته وتوزع جوائز دورته السابعة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الد فودة محافظ جنوب سيناء الأداء التمثيلي الار الفنان الكبير محمد صبحي

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