الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد مقتله اليوم.. أبرز المعلومات عن «القرشي» زعيم تنظيم داعش

داعش
داعش

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، منذُ قليل، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وكشف المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي، أبو عمر المهاجر في كلمة صوتية، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن القرشي أثناء المعارك واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفا له، ودعا إلى مبايعته.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن قائد تنظيم داعش الإرهابي بعد إعلان قتله خلال الساعات الأخيرة:

- اسمه أبو الحسن الهاشمي القرشي أو بشار خطاب غزال عثمان الصميدعي.

- ولد في الواحد والثلاثين من  يناير عام 1980، ويبلغ من العمر 42 عامًا تقريبًا

- هو الخليفة الثالث لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

- أعلن التنظيم عن مبايعته في العاشر مارس سنة 2022.

- وذكر أبو عمر المهاجر، المتحدثُ الرسمي الجديد باسم التنظيم أن المبايعة جاءت امتثالا لوصية الخليفة السابق أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

- أبو الحسن كنية، والهاشمي القرشي وفقاً لاعتقاد التنظيم بأن أبا الحسن ينتسب إلى آل النبي محمد.

- لم يُعلن التنظيم عن هوية أبي الحسن الهاشمي.

- ذكرت بعض الصُحف الأجنبية والعربية أنَّ  الاسم الحقيقي لأبي الحسن هو زيد، ولقبه العراقي، لأنه من العراق.

- ويقال له أستاذ داعش، لأنه كان مسؤولاً عن ديوان التعليم في تنظيم الدولة.

 - كان أبو الحسن الهاشمي من قادة الصف الأول في التنظيم.

- وأحد 5 مرشحين لخلافة القائد السابق أبي إبراهيم القرشي.

- تولى عدة مناصب في التنظيم فكان أمير ديوان القضاء والمظالم، والمسؤول عن إمارة المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية.

- ويقال أنَّ أبا الحسن كان مساعداً لأخيه أبي بكر البغدادي ومستشاراً له في الشؤون الشرعية.

 

وكان قد أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وكشف المتحدث باسم تنظيم الدولة أبو عمر المهاجر في كلمة صوتية، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن القرشي أثناء المعارك واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفا له، ودعا إلى مبايعته.

تنظيم داعش الارهابي داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي أبو الحسن الهاشمي عمر المهاجر زعيم التنظيم أبو الحسن القرشي

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